Путин: "Мы не начинали так называемую войну на Украине"
Во время выступления президент заявил, что Россия пытается ее закончить
05 октября 2023, 21:40, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о том, что страна пытается закончить войну на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить", – сказал Путин.
Он добавил, что Россия не участвовала в устраивании государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году.
08:14:29 06-10-2023
Интересно,вна Украине остались ещё люди,которые не жалеют что совершали майдан с кастрюлями на голове с криками "украина понад усе" и "москаляку на гиляку".Наверняка остались.Только винят они в сегодняшних событиях не себя любимых...
09:39:37 06-10-2023
Кто ж ему позволит теперь?