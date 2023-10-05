Путин: "Мы не начинали так называемую войну на Украине"

Во время выступления президент заявил, что Россия пытается ее закончить

05 октября 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о том, что страна пытается закончить войну на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить", – сказал Путин.

Он добавил, что Россия не участвовала в устраивании государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году.