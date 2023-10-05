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Путин: "Мы не начинали так называемую войну на Украине"

Во время выступления президент заявил, что Россия пытается ее закончить

05 октября 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о том, что страна пытается закончить войну на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить", – сказал Путин.

Он добавил, что Россия не участвовала в устраивании государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. 

Владимир Путин Политика

Комментарии 2

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Гость

08:14:29 06-10-2023

Интересно,вна Украине остались ещё люди,которые не жалеют что совершали майдан с кастрюлями на голове с криками "украина понад усе" и "москаляку на гиляку".Наверняка остались.Только винят они в сегодняшних событиях не себя любимых...

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Гость

09:39:37 06-10-2023

Кто ж ему позволит теперь?

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