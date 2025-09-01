Путин на саммите ШОС перечислил условия мира на Украине

Разрешение конфликта на Украине требует устранения его глубинных причин

01 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин обозначил ключевые условия для разрешения украинского кризиса, пишет "Газета.ру".

Глава государства подчеркнул необходимость устранения глубинных причин конфликта, включая прекращение попыток Запада "втянуть Украину в НАТО" и признание последствий государственного переворота 2014 года, спровоцированного, по его словам, западными странами.

Путин высоко оценил посреднические усилия стратегических партнеров России – Китая и Индии – в поиске путей урегулирования. Он также отметил конструктивный характер недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которая, по его мнению, открыла дополнительные возможности для диалога.

Отдельно глава государства обратил внимание на важность восстановления баланса сил в сфере безопасности, что предполагает учет законных интересов всех сторон конфликта.