Путин на саммите ШОС перечислил условия мира на Украине
Разрешение конфликта на Украине требует устранения его глубинных причин
01 сентября 2025, 15:15, ИА Амител
В ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин обозначил ключевые условия для разрешения украинского кризиса, пишет "Газета.ру".
Глава государства подчеркнул необходимость устранения глубинных причин конфликта, включая прекращение попыток Запада "втянуть Украину в НАТО" и признание последствий государственного переворота 2014 года, спровоцированного, по его словам, западными странами.
Путин высоко оценил посреднические усилия стратегических партнеров России – Китая и Индии – в поиске путей урегулирования. Он также отметил конструктивный характер недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которая, по его мнению, открыла дополнительные возможности для диалога.
Отдельно глава государства обратил внимание на важность восстановления баланса сил в сфере безопасности, что предполагает учет законных интересов всех сторон конфликта.
15:57:51 01-09-2025
включая прекращение попыток Запада "втянуть Украину в НАТО"/// Если б они хотели, давно бы уже включили в НАТО
17:45:09 01-09-2025
Гость (15:57:51 01-09-2025) включая прекращение попыток Запада "втянуть Украину в НАТО"/... Страну, ведущую боевые действия никто никогда в НАТО не примет, зачем им это
21:01:03 01-09-2025
Перевороты во многих странах случаются. В том числе они бесспорно имели место в СССР и в самой РФ (в 1991 и 1993 гг), однако, будучи сугубо внутренним делом, эти свои "майданы" не стали же оправданно "веским" поводом для вторжения кого бы то ни было извне для наведения в государстве нарушенного порядка, тем более сколь угодно кровавыми средствами!
13:43:52 02-09-2025
Гость (21:01:03 01-09-2025) Перевороты во многих странах случаются. В том числе они бесс... Ну не совсем так, практически после каждого переворота, теряются земли, где компактно проживают те, кто не признает переворот. После 1917 года пол России потерялось и со всех сторон были вторжения. Большевики победили, вторжения отбили, но не все земли вернули, Финляндия и Польща ушли навечно. После 1991 года тоже начались вторжения чуть ли не в каждой республике бывшего СССР друг в друга, это до сих пор продолжается