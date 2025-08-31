Путин прибыл в Китай
По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города
31 августа 2025, 10:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин приземлился в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер прилетел в Китай в рамках четырехдневного визита. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города – Тяньцзинь и Пекин.
Российского лидера встретил почетный караул, а также член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае. Путин обменялся рукопожатиями со встречающими, сел в президентский Aurus и отбыл в предоставленную резиденцию.
Напомним, 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров, прибывших на саммит ШОС, ждет прием и концерт.
Он помнит сколько русских китайцы ковидом19 погубили ?
18:46:46 31-08-2025
Гость (10:40:04 31-08-2025) Он помнит сколько русских китайцы ковидом19 погубили ?... Своего ума нет - так в кредит купите штоле...
21:11:13 31-08-2025
Как это ухитряется ВВП быть другом сразу обоих взаимно непримиримых врагов - как лидера Китая, так и Штатов? Не будучи врагом хотя бы одному из них, какой же он "друг" другому?
21:37:34 31-08-2025
Гость (21:11:13 31-08-2025) Как это ухитряется ВВП быть другом сразу обоих взаимно непри... В нынешнем мире нет друзей. Ты "друг" только если выгоден.
Сейчас и Китай выгодоприобретатель конфликта (дешево покупает ресурсы, продает дроны обеим сторонам), и США, одних только энергоносителей в Европу около 3 трлн долларов за 3 года продал и мир перекраивает в свою пользу.
Для России и Украины это трагедия. А другие свои потные ладошки от выгоды потирают.
06:42:10 01-09-2025
Гость (21:11:13 31-08-2025) Как это ухитряется ВВП быть другом сразу обоих взаимно непри... это несложно, когда за копейки продаешь ресурсы
07:26:21 01-09-2025
Гость (21:11:13 31-08-2025) Как это ухитряется ВВП быть другом сразу обоих взаимно непри... Когда много ВВП, то вполне возможно.
22:09:12 31-08-2025
Ласковый телёнок двух маток
09:30:40 01-09-2025
Светлана (22:09:12 31-08-2025) Ласковый телёнок двух маток... Светлана, ты будешь кормить двух разных малышей?