Путин прибыл в Китай

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города

31 августа 2025, 10:00, ИА Амител

На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин приземлился в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер прилетел в Китай в рамках четырехдневного визита. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города – Тяньцзинь и Пекин.

Российского лидера встретил почетный караул, а также член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае. Путин обменялся рукопожатиями со встречающими, сел в президентский Aurus и отбыл в предоставленную резиденцию.

Напомним, 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров, прибывших на саммит ШОС, ждет прием и концерт.