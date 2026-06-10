Россия требует вывести американское ядерное оружие из Европы
Посол по особым поручениям МИД РФ заявил о необходимости демонтировать всю инфраструктуру для его размещения на континенте
10 июня 2026, 13:33, ИА Амител
Россия требует вывести американское ядерное оружие из Европы и демонтировать всю связанную с ним инфраструктуру на континенте. Об этом заявил Андрей Белоусов, посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает ТАСС.
Выступая на семинаре ПИР‑Центра, дипломат пояснил позицию Москвы. Так, размещенное в Европе американское ядерное оружие фактически носит стратегический характер, поскольку способно поражать важнейшие гражданские и военные объекты на территории России.
В связи с этим российская сторона настаивает на двух ключевых мерах: выводе ядерного оружия с территории Европы и его возвращении в США, а также демонтаже всей инфраструктуры, предназначенной для размещения таких вооружений на европейском континенте. Ранее Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие.
15:33:22 10-06-2026
надо сначала дать кубинцам ядерное оружие и разместить там а потом уже требовать
иначе сша на нас плевать хотел
16:33:14 10-06-2026
Гость (15:33:22 10-06-2026) надо сначала дать кубинцам ядерное оружие и разместить там а... А кубинцы хотят размещать у себя ядерное оружие?