Посол по особым поручениям МИД РФ заявил о необходимости демонтировать всю инфраструктуру для его размещения на континенте

10 июня 2026, 13:33, ИА Амител

Оружие / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия требует вывести американское ядерное оружие из Европы и демонтировать всю связанную с ним инфраструктуру на континенте. Об этом заявил Андрей Белоусов, посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Выступая на семинаре ПИР‑Центра, дипломат пояснил позицию Москвы. Так, размещенное в Европе американское ядерное оружие фактически носит стратегический характер, поскольку способно поражать важнейшие гражданские и военные объекты на территории России.

В связи с этим российская сторона настаивает на двух ключевых мерах: выводе ядерного оружия с территории Европы и его возвращении в США, а также демонтаже всей инфраструктуры, предназначенной для размещения таких вооружений на европейском континенте. Ранее Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие.