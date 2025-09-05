Путин объяснил, чем опасно резкое снижение ключевой ставки

Глава государства отметил, что ЦБ борется с инфляцией

05 сентября 2025, 11:34, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Если резко снизить ключевую ставку Банка России, то цены будут расти. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к "известным и нужным показателям" не более 4-5%.