НОВОСТИПолитика

Путин объяснил, чем опасно резкое снижение ключевой ставки

Глава государства отметил, что ЦБ борется с инфляцией

05 сентября 2025, 11:34, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Если резко снизить ключевую ставку Банка России, то цены будут расти. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). 

«Наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к "известным и нужным показателям" не более 4-5%.

Экономика Владимир Путин

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:39:38 05-09-2025

«Наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — сказал Путин.
Так в Вашей власти не допустить роста цен. Разве нет?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:25 05-09-2025

Ох уж эти сказки. Ох уж эти макарошки.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:00 05-09-2025

Путин хороший. Я люблю Путина. Тьфу на Вас.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров