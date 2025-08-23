Путин ответил на вопрос, о чем мечтает
О мечтах у главы государства спросил лидер студенческого сообщества "Росатома" Владимир Кузнецов
23 августа 2025, 14:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что его главная мечта – благополучие граждан страны. Как сообщает "Регнум", об этом он сообщил во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Вопрос о мечте главе государства задал лидер студенческого сообщества "Росатома" Владимир Кузнецов, который поделился собственными стремлениями быть полезным стране и создать крепкую семью.
«О том, чтобы у вас все получилось. Это моя работа, цель», – ответил Путин.
Ранее, в июне, президент уже обращался к молодежи, поздравляя выпускников школ. Он тогда пожелал каждому найти свое призвание, ставить масштабные цели и не терять веру в себя, выразив уверенность, что у нового поколения есть все качества для достижения успеха.
20:33:38 23-08-2025
Между прочим, у "кремлёвского мечтателя" (в отличие от какого-нибудь деда на завалинке!) практически царские полномочия, более чем достаточные, чтобы воплотить наконец в жизнь заветную мечту о благополучии граждан! Неужели даже четверти века пребывания у власти для "суперстратега" всё ещё "маловато"?
06:45:27 24-08-2025
- "Президент России Владимир Путин заявил, что его главная мечта – благополучие граждан страны."--------- Для меня, прошлый год был лучше, чем нынешний, а по запрошлый год бы лучше, прошлого..... Вот такая Загагулина получается.
07:48:25 24-08-2025
А о пенсии он не мечтает? Жаль!
11:26:30 24-08-2025
Недовольные были, есть и будут. Но если честно то, никогда за ВСЮ историю России простой человек так хорошо не жил, как при Путине. Не спешите швырять в меня камни, а недовольные назовите период когда было лучше.
14:27:16 24-08-2025
Свирепый Чарли (11:26:30 24-08-2025) Недовольные были, есть и будут. Но если честно то, никогда з... Опять теплое с мягким попутал. Вообще не улавливаешь причинно-следственные связи, довольный?
16:08:47 24-08-2025
Свирепый Чарли (11:26:30 24-08-2025)Но если честно то, никогда за ВСЮ историю России простой человек так хорошо не жил, как при Путине. никогда в истории страны простые люди не были закредитованы на 250% в массовом порядке, как сейчас. Рабы ипотек и стмральных машинок, оплаты ЖКУ, еды и презда в ОТ в кредит.