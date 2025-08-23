Путин ответил на вопрос, о чем мечтает

О мечтах у главы государства спросил лидер студенческого сообщества "Росатома" Владимир Кузнецов

23 августа 2025, 14:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что его главная мечта – благополучие граждан страны. Как сообщает "Регнум", об этом он сообщил во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

Вопрос о мечте главе государства задал лидер студенческого сообщества "Росатома" Владимир Кузнецов, который поделился собственными стремлениями быть полезным стране и создать крепкую семью.

«О том, чтобы у вас все получилось. Это моя работа, цель», – ответил Путин.

Ранее, в июне, президент уже обращался к молодежи, поздравляя выпускников школ. Он тогда пожелал каждому найти свое призвание, ставить масштабные цели и не терять веру в себя, выразив уверенность, что у нового поколения есть все качества для достижения успеха.