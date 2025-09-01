Путин поддержал инициативу Си Цзиньпина о системе глобального управления
Он отметил актуальность предложения в условиях попыток отдельных стран сохранить диктат в международных делах
01 сентября 2025, 19:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о создании системы глобального управления. Как сообщают "Ведомости", об этом он заявил в ходе заседания ШОС+ в Тяньцзине.
Он отметил актуальность предложения в условиях попыток отдельных стран сохранить диктат в международных делах.
«Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья», – подчеркнул Путин.
Инициатива была озвучена главой КНР 1 сентября. Си Цзиньпин предложил странам ШОС создать более справедливую и рациональную систему глобального управления на базе Всемирной торговой организации.
20:39:51 01-09-2025
Ну и как, доморощенные "антиглобалисты" не поперхнулись, ничо?
🤣
08:36:36 02-09-2025
Кхм... (20:39:51 01-09-2025) Ну и как, доморощенные "антиглобалисты" не поперхнулись, нич...
Собака лает, караван идет
09:35:24 02-09-2025
Ну вот сейчас есть Глобальное Управление - что ему не нравится?