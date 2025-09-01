НОВОСТИПолитика

Путин поддержал инициативу Си Цзиньпина о системе глобального управления

Он отметил актуальность предложения в условиях попыток отдельных стран сохранить диктат в международных делах

01 сентября 2025, 19:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о создании системы глобального управления. Как сообщают "Ведомости", об этом он заявил в ходе заседания ШОС+ в Тяньцзине.

«Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья», – подчеркнул Путин.

Инициатива была озвучена главой КНР 1 сентября. Си Цзиньпин предложил странам ШОС создать более справедливую и рациональную систему глобального управления на базе Всемирной торговой организации.

Комментарии 3

Avatar Picture
Кхм...

20:39:51 01-09-2025

Ну и как, доморощенные "антиглобалисты" не поперхнулись, ничо?
🤣

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

08:36:36 02-09-2025

Кхм... (20:39:51 01-09-2025) Ну и как, доморощенные "антиглобалисты" не поперхнулись, нич...
Собака лает, караван идет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:24 02-09-2025

Ну вот сейчас есть Глобальное Управление - что ему не нравится?

  -2 Нравится
Ответить
