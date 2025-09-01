Путин поддержал инициативу Си Цзиньпина о системе глобального управления

Он отметил актуальность предложения в условиях попыток отдельных стран сохранить диктат в международных делах

01 сентября 2025

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о создании системы глобального управления. Как сообщают "Ведомости", об этом он заявил в ходе заседания ШОС+ в Тяньцзине.

Он отметил актуальность предложения в условиях попыток отдельных стран сохранить диктат в международных делах.

«Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья», – подчеркнул Путин.

Инициатива была озвучена главой КНР 1 сентября. Си Цзиньпин предложил странам ШОС создать более справедливую и рациональную систему глобального управления на базе Всемирной торговой организации.