В Госдуме предложили упростить пересдачу ОГЭ для студентов колледжей

02 февраля 2026, 12:34, ИА Амител

Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Государственной Думе совместно с правительством прорабатывают механизм пересдачи выпускниками колледжей и техникумов школьных экзаменов для получения аттестата. О соответствующей инициативе 2 февраля сообщила вице‑спикер Госдумы Виктория Абрамченко в беседе с газетой "Известия".

Парламентарий обозначила ключевой принцип предложения:

«Оптимальное решение — упростить процедуру получения аттестата. По моему мнению, такие ребята должны сдавать только два обязательных экзамена — русский язык и математику, если оба были провалены, или один из них, если второй уже сдан на необходимый балл».

Сейчас вопрос организации процесса пересдачи находится на стадии обсуждения. От принятых решений зависит дальнейшая образовательная траектория многих молодых россиян, подчеркнула депутат.

Прорабатывается и альтернативный вариант: выпускникам колледжей могут разрешить пересдавать все предметы, которые они не сдали на ОГЭ в школе. Например, если учащийся не прошел испытание по четырем дисциплинам, ему предоставят возможность повторно сдать все четыре экзамена.

Кроме того, Виктория Абрамченко проинформировала о разработке отдельного законопроекта, предусматривающего введение особых льгот для выпускников колледжей при поступлении в вузы. Эта инициатива направлена на расширение образовательных возможностей и упрощение перехода от среднего профессионального образования к высшему.

Ранее сообщалось, что в Госдуме вновь подняли вопрос об отмене ЕГЭ. Инициаторы сообщили, что такой вид экзамена не подходит системе образования России.