На Алтае водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

По факту ДТП возбуждено уголовное дело

02 февраля 2026, 14:55, ИА Амител

Смертельное ДТП в Бийске / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Бийском районе утром произошло смертельное ДТП. Автомобиль Nissan сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе поселка Чуйский. Подросток скончалась на месте до прибытия скорой помощи, сообщает полиция края.

«В отношении водителя автомобиля избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили правоохранители.

Ход расследования взят на личный контроль начальником ГУ МВД по Алтайскому краю Сергеем Камышевым и прокурором региона Антоном Германом.