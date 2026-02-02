В России продолжают обсуждать потенциальную опасность вируса Нипах для страны. Напомним, в январе вспышка инфекции, которая считается смертельной и не имеет специфического лечения, произошла в Индии. Патоген распространяют летучие мыши. Но некоторые эксперты отмечают: заразиться можно и от фруктов, надкусанных животными. Поэтому рассматривается сценарий, при котором вирус может попасть в страну, например, вместе с поставками манго.
О том, действительно ли Нипах угрожает России и может попасть к нам вместе с фруктами, — в материале amic.ru.
1
Правда ли, что вирус Нипах может попасть в Россию вместе с фруктами?
Теоретически такой сценарий возможен. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на инфекциониста "СберЗдоровья" Екатерину Болдыреву. По ее словам, фрукты, загрязненные выделениями больных животных и привезенные в нашу страну, с определенной долей вероятности могут быть опасными.
2
Какова вероятность, что инфекция проникнет в нашу страну вместе с манго?
Вероятность крайне мала, сходятся во мнении инфекционисты и вирусологи. Та же Болдырева подчеркнула, что во внешней среде вирус Нипах "довольно нестойкий", поэтому маловероятно, что он "доживет" до приезда в Россию.
А вирусолог и академик РАН Сергей Нетесов в беседе с РБК сообщил, что заражение происходит через сок надкушенного летучей мышью плода.
«Индия, насколько я знаю, никаких соков в Россию не поставляет. Поэтому вероятность попадания этого вируса в Россию невероятно мала», — цитирует его издание.
При этом все специалисты в области вирусологии подчеркивают: распространение Нипаха характерно именно для тропических стран, где для него идеальные условия. Российский климат совсем не подходит для этого возбудителя, поэтому эпидемия в нашей стране маловероятна.
3
Какие еще есть сценарии попадания вируса Нипах в Россию?
Первый сценарий, который рассматривают инфекционисты, — завозные случаи. Это значит, что заболевший человек может приехать в нашу страну и стать источником заражения для других.
Но пока ни одного такого случая выявлено не было, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. Там также подчеркнули, что на всех пунктах пропуска действует система "Периметр", цель которой — не допустить проникновения на нашу страну различных вирусов и инфекций. Все необходимые для этого тест-системы есть.
4
Как вообще передается Нипах?
Это зоонозный вирус, источник которого — животные семейства крылановых. Речь идет о плотоядных летучих мышах и летучих лисицах. Но от животных инфекция может передаться и человеку. Если это произошло, то дальнейшая передача возможна уже и от человека к человеку. Как правило, это случаи, когда медицинские работники долго ухаживают за больным и находятся с ним в длительном контакте.
5
Почему вирус Нипах считается смертельным?
В тяжелых случаях вирус дает осложнения на мозг, вплоть до энцефалита и менингита. Но самое важное, что от инфекции, которую обнаружили сравнительно недавно, пока нет никакого специфического лечения. Именно это обстоятельство и делает Нипах таким опасным: врачи могут снять симптомы, но не в состоянии остановить развитие заболевания. Вакцины от вируса тоже нет.
6
Какие симптомы у вируса Нипах?
Первые симптомы вируса Нипах похожи на проявления респираторных инфекций. Самые распространенные:
кашель и затрудненное дыхание;
высокая температура;
головные боли;
диарея;
рвота;
слабость;
боль в мышцах.
7
В каком состоянии жители Индии, заразившиеся вирусом?
Как 30 января сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, оба заболевших, выявленных в Индии, живы и находятся в больнице.
8
Откуда вообще взялся этот вирус?
Впервые вирус Нипах обнаружили в 1999 году в Малайзии. Тогда болезнь активно распространялась среди фермеров-свиноводов. С тех пор вспышки в тропических странах, включая Индию и Бангладеш, происходят регулярно.
13:20:06 02-02-2026
Манго не едим, с обезьянами не общаемся.