Заразными могут быть не только летучие мыши, но и манго

02 февраля 2026, 12:28, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В России продолжают обсуждать потенциальную опасность вируса Нипах для страны. Напомним, в январе вспышка инфекции, которая считается смертельной и не имеет специфического лечения, произошла в Индии. Патоген распространяют летучие мыши. Но некоторые эксперты отмечают: заразиться можно и от фруктов, надкусанных животными. Поэтому рассматривается сценарий, при котором вирус может попасть в страну, например, вместе с поставками манго.

О том, действительно ли Нипах угрожает России и может попасть к нам вместе с фруктами, — в материале amic.ru.

1 Правда ли, что вирус Нипах может попасть в Россию вместе с фруктами? Теоретически такой сценарий возможен. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на инфекциониста "СберЗдоровья" Екатерину Болдыреву. По ее словам, фрукты, загрязненные выделениями больных животных и привезенные в нашу страну, с определенной долей вероятности могут быть опасными.

2 Какова вероятность, что инфекция проникнет в нашу страну вместе с манго? Вероятность крайне мала, сходятся во мнении инфекционисты и вирусологи. Та же Болдырева подчеркнула, что во внешней среде вирус Нипах "довольно нестойкий", поэтому маловероятно, что он "доживет" до приезда в Россию. А вирусолог и академик РАН Сергей Нетесов в беседе с РБК сообщил, что заражение происходит через сок надкушенного летучей мышью плода. «Индия, насколько я знаю, никаких соков в Россию не поставляет. Поэтому вероятность попадания этого вируса в Россию невероятно мала», — цитирует его издание.

При этом все специалисты в области вирусологии подчеркивают: распространение Нипаха характерно именно для тропических стран, где для него идеальные условия. Российский климат совсем не подходит для этого возбудителя, поэтому эпидемия в нашей стране маловероятна.

3 Какие еще есть сценарии попадания вируса Нипах в Россию? Первый сценарий, который рассматривают инфекционисты, — завозные случаи. Это значит, что заболевший человек может приехать в нашу страну и стать источником заражения для других. Но пока ни одного такого случая выявлено не было, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. Там также подчеркнули, что на всех пунктах пропуска действует система "Периметр", цель которой — не допустить проникновения на нашу страну различных вирусов и инфекций. Все необходимые для этого тест-системы есть.

4 Как вообще передается Нипах? Это зоонозный вирус, источник которого — животные семейства крылановых. Речь идет о плотоядных летучих мышах и летучих лисицах. Но от животных инфекция может передаться и человеку. Если это произошло, то дальнейшая передача возможна уже и от человека к человеку. Как правило, это случаи, когда медицинские работники долго ухаживают за больным и находятся с ним в длительном контакте.

5 Почему вирус Нипах считается смертельным? В тяжелых случаях вирус дает осложнения на мозг, вплоть до энцефалита и менингита. Но самое важное, что от инфекции, которую обнаружили сравнительно недавно, пока нет никакого специфического лечения. Именно это обстоятельство и делает Нипах таким опасным: врачи могут снять симптомы, но не в состоянии остановить развитие заболевания. Вакцины от вируса тоже нет.

6 Какие симптомы у вируса Нипах? Первые симптомы вируса Нипах похожи на проявления респираторных инфекций. Самые распространенные: кашель и затрудненное дыхание;

высокая температура;

головные боли;

диарея;

рвота;

слабость;

боль в мышцах.

7 В каком состоянии жители Индии, заразившиеся вирусом? Как 30 января сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, оба заболевших, выявленных в Индии, живы и находятся в больнице.