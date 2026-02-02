В Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет
Речь идет о новом законе, который позволит вводить шатдаун по запросу спецслужб
02 февраля 2026, 15:35, ИА Амител
Антон Немкин, член парламента, высказался относительно проекта закона, касающегося прекращения предоставления услуг мобильной связи и доступа в интернет. Он заверил, что данная законодательная инициатива не наделяет спецслужбы дополнительными правами, а лишь устанавливает понятный порядок действий для операторов связи.
Недавно Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон "О связи", согласно которым поставщики мобильного интернет-соединения должны будут незамедлительно блокировать связь по требованию ФСБ, при этом освобождаясь от ответственности за любые перебои в обслуживании.
Немкин акцентировал внимание на том, что речь не идет о повсеместном отключении коммуникаций или введении цензуры. По его утверждению, данные меры будут применяться локально, в тех областях, где существуют потенциальные опасности.
«Это не "полные блокировки" и не ограничение свободы слова, а детально прописанный в законодательстве порядок взаимодействия между компаниями, предоставляющими услуги связи, и правоохранительными органами. Все мы стали свидетелями изменений в мире за последний год. Беспилотные летательные аппараты используются не только в зоне боевых действий, но и для атак на гражданские объекты», — уточнил депутат.
Он подчеркнул, что современные беспилотники целиком и полностью зависят от сотовых сетей для управления, определения местоположения и обмена информацией. В связи с этим ограничение доступа к связи в зонах риска рассматривается как одна из необходимых мер для обеспечения безопасности граждан.
15:51:18 02-02-2026
Коне-ечно, коне-ечно... Коне-ечно...
15:55:26 02-02-2026
"В Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет"
Ну тогда точно будет, примета надежная как швейцарские часы.
16:16:35 02-02-2026
... а потом окажется что это личное мнение члена парламента, которое может не совпадать с мнением гос.органа.
16:46:21 02-02-2026
Ну и отключайте связь беспилотников. Люди то почему должны терпеть неудобства?
19:50:19 02-02-2026
Не верю….
21:44:59 02-02-2026
но и разблокировать его будет нельзя, т.к. не блокировали.
21:48:05 02-02-2026
"В Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет"========== Это утешение, чтобы народ не барогозил.
11:44:00 03-02-2026
летательные аппараты используются не только в зоне боевых действий, но и для атак на гражданские объекты.. В нашей стране. Где-то такое еще наблюдается?