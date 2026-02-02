НОВОСТИПолитика

В Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет

Речь идет о новом законе, который позволит вводить шатдаун по запросу спецслужб

02 февраля 2026, 15:35, ИА Амител

Отключение интернета / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Отключение интернета / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Антон Немкин, член парламента, высказался относительно проекта закона, касающегося прекращения предоставления услуг мобильной связи и доступа в интернет. Он заверил, что данная законодательная инициатива не наделяет спецслужбы дополнительными правами, а лишь устанавливает понятный порядок действий для операторов связи.

Недавно Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон "О связи", согласно которым поставщики мобильного интернет-соединения должны будут незамедлительно блокировать связь по требованию ФСБ, при этом освобождаясь от ответственности за любые перебои в обслуживании.

Немкин акцентировал внимание на том, что речь не идет о повсеместном отключении коммуникаций или введении цензуры. По его утверждению, данные меры будут применяться локально, в тех областях, где существуют потенциальные опасности.

«Это не "полные блокировки" и не ограничение свободы слова, а детально прописанный в законодательстве порядок взаимодействия между компаниями, предоставляющими услуги связи, и правоохранительными органами. Все мы стали свидетелями изменений в мире за последний год. Беспилотные летательные аппараты используются не только в зоне боевых действий, но и для атак на гражданские объекты», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что современные беспилотники целиком и полностью зависят от сотовых сетей для управления, определения местоположения и обмена информацией. В связи с этим ограничение доступа к связи в зонах риска рассматривается как одна из необходимых мер для обеспечения безопасности граждан.

интернет Мобильная связь

Комментарии 8

Avatar Picture
Кхм...

15:51:18 02-02-2026

Коне-ечно, коне-ечно... Коне-ечно...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:26 02-02-2026

"В Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет"

Ну тогда точно будет, примета надежная как швейцарские часы.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:16:35 02-02-2026

... а потом окажется что это личное мнение члена парламента, которое может не совпадать с мнением гос.органа.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:21 02-02-2026

Ну и отключайте связь беспилотников. Люди то почему должны терпеть неудобства?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:19 02-02-2026

Не верю….

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:59 02-02-2026

но и разблокировать его будет нельзя, т.к. не блокировали.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:05 02-02-2026

"В Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет"========== Это утешение, чтобы народ не барогозил.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:00 03-02-2026

летательные аппараты используются не только в зоне боевых действий, но и для атак на гражданские объекты.. В нашей стране. Где-то такое еще наблюдается?

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров