Особенно заболевание опасно для людей, которые имеют иммунодефицит

02 февраля 2026, 11:45, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Инкубационный период оспы обезьян не превышает двух недель, однако есть симптомы, которые можно выявить до появления развернутой клинической картины, заявил "Известиям" врач-инфекционист Георгий Викулов.

«Это мышечная боль, головная боль, может быть лихорадка, может быть увеличение региональных лимфатических узлов. Эти симптомы предшествуют появлению сыпи. Соответственно, когда уже возникают сыпь и волдыри, это уже развернутая клиническая картина», — подчеркнул директор научно-исследовательского центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Высыпания, как правило, покрывают ладони и ступни, а в тяжелых случаях проявляются по всему телу, включая поверхности рта, глаз и гениталий. Это явление, как уточнил Викулов, может сопровождаться зудом.

Длительность обезьяньей оспы — от двух до трех недель. Особенно она опасна для людей, которые имеют иммунодефицит. В среднем у четырех-пяти человек из ста заболевание приводит к летальному исходу.

Оспой обезьян можно заразиться от инфицированного человека. Этот процесс происходит при половых контактах или же при использовании общих предметов, таких как полотенца и предметы одежды. Также зафиксированы случаи, когда оспа передавалась воздушно-капельным путем.Ранее специалисты в области вирусологии допустили возможность возникновения нового патогена под кодовым названием "X" в результате слияния четырех различных вирусов: оспы обезьян, кори, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш.