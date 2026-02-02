Трейлер фильма о Майкле Джексоне раскрыл тайные высказывания певца о его дружбе с детьми

Выход тизера вызвал широкий общественный резонанс

02 февраля 2026, 12:49, ИА Амител

Майкл Джексон /Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Британская студия Wonderhood Studios анонсировала выход биографического фильма о Майкле Джексоне — премьера запланирована на весну 2026 года.

В рамках промокампании опубликован новый трейлер картины, который привлек внимание СМИ и поклонников. В нем впервые прозвучали ранее не публиковавшиеся аудиозаписи с голосом легендарного исполнителя.

Как сообщает газета The Guardian, на пленках Майкл Джексон рассуждает о своих отношениях с детьми. В частности, певец утверждает, что дети сами "влюблялись" в его личность. При этом он отмечает, что порой стремление ребят прикоснуться к нему оборачивалось неприятностями — однако никаких развернутых пояснений к этой фразе в доступных фрагментах не приводится.

Особенно резонансным стал другой отрывок из аудиозаписей, приведенный в трейлере. Майкл Джексон заявляет, что готов "свести счеты с жизнью", если ему запретят общаться с детьми.

Фильм, посвященный одной из самых противоречивых и обсуждаемых фигур в истории поп‑музыки, входит в список самых ожидаемых кинопроектов 2026 года, однако одновременно ставит перед зрителями и критиками сложные этические вопросы.

