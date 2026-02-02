В Бийске экстренно госпитализировали водителя после ДТП на Коммунальном мосту

Мужчина, попавший в аварию, находится в тяжелом состоянии

02 февраля 2026, 13:19, ИА Амител

ДТП на Коммунальном мосту / Фото: "Бийск — мой город" / "Бийск 22" /ССМП Бийск

В Бийске днем 2 февраля на Коммунальном мосту случилось дорожно‑транспортное происшествие. В результате аварии травмы получил 27‑летний мужчина — водитель легкового автомобиля. По информации станции скорой помощи Бийска, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь на месте. В тяжелом состоянии пациент доставлен в медицинское учреждение», — сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

В ведомстве обратили внимание на то, что это уже второе ДТП на Коммунальном мосту за текущий день. Первое произошло рано утром, однако тогда никто из его участников не обратился за медицинской помощью.

В полиции края уточнили, что на место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции — они оказали помощь пострадавшим и приступили к установлению всех обстоятельств аварии.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля Toyota Camry Gracia — мужчина 1998 года рождения. Двигаясь по маршруту от улицы Краснооктябрьской в сторону улицы Советской, он не справился с управлением.

ДТП / Фото: "Бийск — мой город" / "Бийск 22" / ССМП Бийск

Это привело к выезду на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Газель", за рулем которого находился 55-летний мужчина.

