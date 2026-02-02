Бензин в Алтайском крае за год подорожал на 12%. Сколько топлива можно купить на зарплату
А в Республике Алтай самая распространенная марка бензина АИ-92 выросла в цене почти на 22%
02 февраля 2026, 13:16, ИА Амител
Алтайский край занял 69-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой доступной стоимостью бензина, а Республика Алтай — 68-е, сообщает РИА Новости.
Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе чистую зарплату (без НДФЛ). Объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за годовой период с ноября 2024 по октябрь 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2025 года.
«Объем бензина марки АИ-92, который можно купить в Алтайском крае на чистую среднюю зарплату в месяц, — 922 литра. Цена бензина марки АИ-92 в декабре 2025 года — 58,72 рубля за литр. Изменение цены за год — 12,5%», — говорится в исследовании.
В Республике Алтай на зарплату можно приобрести 927 литров бензина, а его цена — 66,20 рубля (рост на 21,9%).
Напомним, по данным на июнь 2025 года, в Алтайском крае на чистую среднюю заработную плату можно было купить 905 литров бензина, а стоил он 53,62 рубля (по данным на апрель 2025 года). В Республике Алтай можно было приобрести 990 литров, а его цена составляла 56,11 рубля.
В рейтинге 2024 года Алтайский край занял 65-е место. Тогда жители могли купить на среднюю зарплату 857 литров бензина, стоило топливо 49,29 рубля. По данным на 2023 год, в крае можно было купить 766 литров бензина.
В 2022 году жители края могли купить 656 литров бензина, в 2021-м – 615 литров, в 2020-м – 618 литров, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).
15:05:17 02-02-2026
В рамках инфляции
17:46:59 02-02-2026
В Пиндосии бензин дешевле почему то.
18:17:48 02-02-2026
бензин у нас всегда дорожает то потому что нефть дорожает то потому что нефть дешевеет.
00:07:47 03-02-2026
я на газе, 24 р литр. заправка раз в 3 недели. переделка уже окупилась с этими дичайшими желаниями владельцев АЗС о покупке дочкам и женам оригиналов сумки Диор, свадеб на Майорке или в ЮАР и пр. Так что идите лесом
08:06:17 03-02-2026
Гость (00:07:47 03-02-2026) я на газе, 24 р литр. заправка раз в 3 недели. переделка уже... Прибрехиваешь конечно, сейчас цена на газ под 30 р, да и пробеги у тебя никакие, раз в три недели заправляешься. Да и расход на газе +20% к расходу на бензине. Но выгода да, есть.