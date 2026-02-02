А в Республике Алтай самая распространенная марка бензина АИ-92 выросла в цене почти на 22%

02 февраля 2026, 13:16, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 69-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой доступной стоимостью бензина, а Республика Алтай — 68-е, сообщает РИА Новости.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе чистую зарплату (без НДФЛ). Объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за годовой период с ноября 2024 по октябрь 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2025 года.

«Объем бензина марки АИ-92, который можно купить в Алтайском крае на чистую среднюю зарплату в месяц, — 922 литра. Цена бензина марки АИ-92 в декабре 2025 года — 58,72 рубля за литр. Изменение цены за год — 12,5%», — говорится в исследовании.

В Республике Алтай на зарплату можно приобрести 927 литров бензина, а его цена — 66,20 рубля (рост на 21,9%).

Напомним, по данным на июнь 2025 года, в Алтайском крае на чистую среднюю заработную плату можно было купить 905 литров бензина, а стоил он 53,62 рубля (по данным на апрель 2025 года). В Республике Алтай можно было приобрести 990 литров, а его цена составляла 56,11 рубля.

В рейтинге 2024 года Алтайский край занял 65-е место. Тогда жители могли купить на среднюю зарплату 857 литров бензина, стоило топливо 49,29 рубля. По данным на 2023 год, в крае можно было купить 766 литров бензина.



В 2022 году жители края могли купить 656 литров бензина, в 2021-м – 615 литров, в 2020-м – 618 литров, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).