Пенсионерка-скамерша умерла от сердечного приступа, испугавшись аннулирования двух сделок

Женщина успела отсудить сразу две квартиры по "схеме Долиной"

02 февраля 2026, 14:13, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Ульяновске 84-летняя женщина скончалась от сердечного приступа, перед этим обманув двух покупателей недвижимости по так называемой "схеме Долиной", сообщает Mash.

Женщина заключила договоры купли-продажи на два объекта недвижимости площадью 44,7 и 31,1 кв. м с двумя разными семьями, получив в качестве оплаты 2 млн и 1,45 млн рублей.

«Все необходимые юридические процедуры были соблюдены, сделки заверены нотариально и проведены через банковские счета. Однако через некоторое время пенсионерка заняла одну из квартир, заявив о давлении со стороны злоумышленников, и подала иски в суд с целью аннулировать обе сделки», — говорится в сообщении.

Суд встал на сторону пенсионерки и вернул ей недвижимость. Перед процессом она переоформила все свое имущество на родственников и заявила, что возвращать деньги покупателям не собирается.

Недавно женщина посмотрела трансляцию суда по делу Долиной и распереживалась, что ее тоже заставят отдать жилье. В итоге скончалась от сердечного приступа, спровоцированного сильным эмоциональным напряжением.