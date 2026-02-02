Поездки на поезде Москва — Владивосток предложили включить в школьную программу

По мнению общественников, так дети смогут лучше познакомиться с географией страны

Включение железнодорожного маршрута Москва — Владивосток в образовательную программу для школьников рассматривается как перспективное направление. Группа общественных деятелей выдвинула предложение об организации ежегодных, обязательных для учащихся, поездок.

Данная инициатива предполагает путешествия длительностью от 12 до 14 дней с остановками и экскурсиями в различных городах России. Создатели проекта убеждены, что подобные поездки будут способствовать углубленному изучению российской географии и ознакомлению с культурным наследием регионов.