Поездки на поезде Москва — Владивосток предложили включить в школьную программу
По мнению общественников, так дети смогут лучше познакомиться с географией страны
02 февраля 2026, 16:35, ИА Амител
Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Включение железнодорожного маршрута Москва — Владивосток в образовательную программу для школьников рассматривается как перспективное направление. Группа общественных деятелей выдвинула предложение об организации ежегодных, обязательных для учащихся, поездок.
Данная инициатива предполагает путешествия длительностью от 12 до 14 дней с остановками и экскурсиями в различных городах России. Создатели проекта убеждены, что подобные поездки будут способствовать углубленному изучению российской географии и ознакомлению с культурным наследием регионов.
16:50:08 02-02-2026
Заняться нечем. Подключите ютюб-там было видео пути из окна машиниста-намного интереснее чем шляться неизвестно где...
21:04:07 02-02-2026
В армию призовут, и съездит в своё "обязательное" путешествие. Нечего зря налоги тратить, их и так собирать тяжело. Или за счёт родителей опять? И лечить за свой счёт? А если от диареи по дороге помрёт при нашем уровне медицины и санитарии?
22:54:02 02-02-2026
Что, в связи с дебильными ценами на проезд пассажиров не стало хватать? Если включить в программу, то в обяз придётся всем вагоном в один туалет ходить неделю туда, неделю обратно. Сервис. А в душ там сейчас разрешают ходить? Или люди до сих пор не знают, что он есть?