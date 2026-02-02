У пары белых американцев родился черный ребенок после искусственного оплодотворения

ДНК-тест показал нулевую связь с обоими родителями

02 февраля 2026, 14:35, ИА Амител

Черный ребенок, дети / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Орландо, штат Флорида, супруги Тиффани Скор и Стивен Миллс инициировали судебное разбирательство в отношении репродуктивной клиники IVF Life. Их претензии связаны с серьезным промахом медиков: в организм Тиффани был перенесен эмбрион, который генетически не связан с ними. Об этом сообщает New York Post.

В клинике находились три эмбриона, созданные парой для экстракорпорального оплодотворения. После благополучной имплантации у Тиффани родилась здоровая дочь. Однако вскоре стало ясно, что оттенок кожи младенца существенно отличается от цвета кожи родителей — девочка оказалась афроамериканкой.

Генетический анализ подтвердил самые мрачные предположения: у ребенка отсутствует генетическая связь с парой. Это указывает на ошибку в клинике при имплантации эмбрионов. Скор и Миллс также выражают опасения, что их эмбрион мог быть имплантирован другой женщине, которая, возможно, вынашивает или уже родила их биологического ребенка.