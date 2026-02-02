У пары белых американцев родился черный ребенок после искусственного оплодотворения
ДНК-тест показал нулевую связь с обоими родителями
02 февраля 2026, 14:35, ИА Амител
В Орландо, штат Флорида, супруги Тиффани Скор и Стивен Миллс инициировали судебное разбирательство в отношении репродуктивной клиники IVF Life. Их претензии связаны с серьезным промахом медиков: в организм Тиффани был перенесен эмбрион, который генетически не связан с ними. Об этом сообщает New York Post.
В клинике находились три эмбриона, созданные парой для экстракорпорального оплодотворения. После благополучной имплантации у Тиффани родилась здоровая дочь. Однако вскоре стало ясно, что оттенок кожи младенца существенно отличается от цвета кожи родителей — девочка оказалась афроамериканкой.
Генетический анализ подтвердил самые мрачные предположения: у ребенка отсутствует генетическая связь с парой. Это указывает на ошибку в клинике при имплантации эмбрионов. Скор и Миллс также выражают опасения, что их эмбрион мог быть имплантирован другой женщине, которая, возможно, вынашивает или уже родила их биологического ребенка.
14:53:13 02-02-2026
Мавр сделал свое дело
16:34:06 02-02-2026
Гость (14:53:13 02-02-2026) Мавр сделал свое дело... "у ребенка отсутствует генетическая связь с парой". Ч - читать
15:13:46 02-02-2026
подгорело, передержали
21:09:30 02-02-2026
И теперь эта девочка им больше не нужна?
00:04:20 03-02-2026
а они что - расисты???!! блэклайфсмэттер!!