Подрядчик объяснил проблемы с фундаментом нового ЦУМа в Барнауле некачественным бетоном
По словам директора "А-СМ" Юрия Никулина, поставщика выбрали сотрудники "Центрума"
02 февраля 2026, 14:30, ИА Амител
Барнаульский застройщик "А-СМ" (связан с ГК "Алгоритм") прокомментировал претензии по фундаменту возводимого на проспекте Ленина нового здания Центрального универмага (ЦУМ). Заказчик, компания "Центрум", ранее подал иск почти на 14 млн рублей из-за предполагаемых дефектов в свайном ростверке.
Директор "А-СМ" Юрий Никулин пояснил, что выявленные проблемы связаны, как он отметил, с некачественной бетонной смесью, поставленной ООО "Бетон-Продукт Плюс".
По его словам, этого поставщика выбрали сотрудники "Центрума". Никулин подчеркнул, что его компания вела работы в соответствии с документацией и под полным контролем заказчика, а для подтверждения причин недостаточной прочности будет назначена судебная экспертиза.
«Указанный поставщик был выбран сотрудниками ООО "Центрум (ЦУМ)" как самый дешевый. В ближайшее время будет назначена судебная экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть результаты предварительных исследований», — отметил Никулин.
Компания ООО "Бетон-Продукт Плюс" в рамках обсуждаемого судебного разбирательства выступает не как соответчик, а как третья сторона, не заявляющая самостоятельных требований относительно предмета спора.
На данном этапе ожидаются результаты независимой экспертизы, которая подтвердит или опровергнет результаты предварительных исследований бетонной смеси.Напомним, на месте старого ЦУМа возводится многофункциональный комплекс с отелем, офисами и магазинами. Проект сменил уже несколько подрядчиков, и в настоящее время строительство ведет новосибирская компания "СМК Сибирь", которая уже начала монтаж наземных этажей.
Следующее судебное заседание по спору заказчика с подрядчиком назначено на 9 февраля 2026 года.
14:33:42 02-02-2026
Юрий Никулин заявил . Это он серьезно?))
14:47:22 02-02-2026
Предупережыдали ж!
15:20:05 02-02-2026
ну т.е. вот фундамент из $#на и палок, но
"компания "СМК Сибирь", уже начала монтаж наземных этажей" ?
17:01:03 02-02-2026
мимопроходил (15:20:05 02-02-2026) ну т.е. вот фундамент из $#на и палок, но "компания "СМ... а ей то че? у нее план
это как в анекдоте
один мужик копает яму второй тут же за ним закапывает. - третий с саженцами не пришел
15:25:19 02-02-2026
Неопнял ничо. Фундамент говно, а они дальше лепят?
15:33:30 02-02-2026
Гость (15:25:19 02-02-2026) Неопнял ничо. Фундамент говно, а они дальше лепят?... А вдруг не рухнет? Чего зря ломать?
15:39:47 02-02-2026
Гость (15:25:19 02-02-2026) Неопнял ничо. Фундамент говно, а они дальше лепят?... потом завалится на гостиницу или сталинку, людей придавит(((
16:42:18 02-02-2026
Гость (15:25:19 02-02-2026) Неопнял ничо. Фундамент говно, а они дальше лепят?... Ага. Фундамент то не видно, а лепнина будет ого-го какая красивая. Пусть лепят - ЦУМ навсегда!
15:34:57 02-02-2026
"Проект сменил уже несколько подрядчиков.. " - не проще менять руководителей (можно со штрафами)?
16:37:12 02-02-2026
если фундамент треснул то все. Сносить надо все до земли и заново строить
сделать тут ничего уже нельзя. Деньги вложенные в стройку пропали
17:00:28 02-02-2026
Перфоратор и вперед!!!
17:02:08 02-02-2026
в принципе можно один этаж слепить и все - одноэтажный ЦУМ будет. СЕЛЬПО
17:14:50 02-02-2026
Гость (17:02:08 02-02-2026) в принципе можно один этаж слепить и все - одноэтажный ЦУМ б... Так до этой бестолковщины там было нормальный здание
17:05:08 02-02-2026
рухнет - (+)
Не рухнет - (-)
17:16:20 02-02-2026
Ключевое слово: подрядчик объяснил. Расходимся.
17:35:59 02-02-2026
Почему то верю. А-аа понял, потому что заказчик известен )))
19:52:12 02-02-2026
Крыша в Галактике не у того же самого заказчика падала зимой?
09:42:58 03-02-2026
Как раз фундамент и вся конструкция старого ЦУМа была мощной. И старые песни новомодных застройщиков на лакомые куски земли давно известны. Давно пора запретить тендеры на "дешёвых" подрядчиков- не раз уже доказано, что у них дешевые, наемники "трудятся" без строительного начального образования из стран бывшего СССР. Наляпал, деньги получил и свалил, вся любовь от хозяина к ним- щедро делятся и распиливают.. Вот и долгострои, бесконечные экспертизы, якобы банкротсва и прочие отработанные схемы. С умыслом уничтожили Стройгаз, и пошла карусель с застройщиками...