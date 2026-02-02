Подрядчик объяснил проблемы с фундаментом нового ЦУМа в Барнауле некачественным бетоном

По словам директора "А-СМ" Юрия Никулина, поставщика выбрали сотрудники "Центрума"

02 февраля 2026, 14:30, ИА Амител

Стройка ЦУМа, январь 2026 года / Фото: amic.ru

Барнаульский застройщик "А-СМ" (связан с ГК "Алгоритм") прокомментировал претензии по фундаменту возводимого на проспекте Ленина нового здания Центрального универмага (ЦУМ). Заказчик, компания "Центрум", ранее подал иск почти на 14 млн рублей из-за предполагаемых дефектов в свайном ростверке.

Директор "А-СМ" Юрий Никулин пояснил, что выявленные проблемы связаны, как он отметил, с некачественной бетонной смесью, поставленной ООО "Бетон-Продукт Плюс".

По его словам, этого поставщика выбрали сотрудники "Центрума". Никулин подчеркнул, что его компания вела работы в соответствии с документацией и под полным контролем заказчика, а для подтверждения причин недостаточной прочности будет назначена судебная экспертиза.

«Указанный поставщик был выбран сотрудниками ООО "Центрум (ЦУМ)" как самый дешевый. В ближайшее время будет назначена судебная экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть результаты предварительных исследований», — отметил Никулин.

Компания ООО "Бетон-Продукт Плюс" в рамках обсуждаемого судебного разбирательства выступает не как соответчик, а как третья сторона, не заявляющая самостоятельных требований относительно предмета спора.



На данном этапе ожидаются результаты независимой экспертизы, которая подтвердит или опровергнет результаты предварительных исследований бетонной смеси.Напомним, на месте старого ЦУМа возводится многофункциональный комплекс с отелем, офисами и магазинами. Проект сменил уже несколько подрядчиков, и в настоящее время строительство ведет новосибирская компания "СМК Сибирь", которая уже начала монтаж наземных этажей.

Следующее судебное заседание по спору заказчика с подрядчиком назначено на 9 февраля 2026 года.