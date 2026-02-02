Мурашко: Финансирование лечения одного человека по ОМС выросло до 25 тысяч рублей
Если пациенту потребуется медпомощь, превышающая эту сумму, то он получит ее в необходимом объеме, заявил министр
02 февраля 2026, 16:17, ИА Амител
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о повышении суммы, выделяемой на лечение одного человека в рамках системы обязательного медицинского страхования. По данным главы ведомства, с 2026 года средний подушевой норматив финансирования достиг 24 922,9 рубля.
В статье, опубликованной на сайте kp.ru, Мурашко пояснил, что эта цифра представляет собой плановый расчет суммы на медицинское обслуживание каждого гражданина. Именно на основе этого норматива государство формирует общий бюджет на оказание медицинской помощи всему населению страны на предстоящий год.
При этом министр подчеркнул, что если пациенту требуется лечение, выходящее за рамки усредненного норматива, — например, высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, — он получит необходимую помощь в полном объеме. Такая медицинская помощь будет оказана бесплатно, независимо от установленного подушевого показателя.
Ранее сообщалось, что в России с 2026 года появится семейный "налоговый кешбэк" для работающих родителей. При расчете учитываются все источники поступлений.
16:53:59 02-02-2026
И что с того обычному пациенту? Не станет бешеных очередей? Появится возможность оперативно записаться на прием к специалисту и без обязательного посещения терапевта? Может быть (фантастика, но всё же) наконец-то станут лечить, а не оказывать "медицинские услуги"?
17:04:42 02-02-2026
Гость (16:53:59 02-02-2026) И что с того обычному пациенту? Не станет бешеных очередей? ...
Для осознания ситуации Министр забыл добавить, что финансирование лечения одного человека по ОМС, примерно равно среднему чеку за один ужин в московских кафе.
22:55:27 02-02-2026
Так главное брякнуть.