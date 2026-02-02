Мурашко: Финансирование лечения одного человека по ОМС выросло до 25 тысяч рублей

Если пациенту потребуется медпомощь, превышающая эту сумму, то он получит ее в необходимом объеме, заявил министр

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о повышении суммы, выделяемой на лечение одного человека в рамках системы обязательного медицинского страхования. По данным главы ведомства, с 2026 года средний подушевой норматив финансирования достиг 24 922,9 рубля.

В статье, опубликованной на сайте kp.ru, Мурашко пояснил, что эта цифра представляет собой плановый расчет суммы на медицинское обслуживание каждого гражданина. Именно на основе этого норматива государство формирует общий бюджет на оказание медицинской помощи всему населению страны на предстоящий год.

При этом министр подчеркнул, что если пациенту требуется лечение, выходящее за рамки усредненного норматива, — например, высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, — он получит необходимую помощь в полном объеме. Такая медицинская помощь будет оказана бесплатно, независимо от установленного подушевого показателя.

