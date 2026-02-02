НОВОСТИОбщество

Мурашко: Финансирование лечения одного человека по ОМС выросло до 25 тысяч рублей

Если пациенту потребуется медпомощь, превышающая эту сумму, то он получит ее в необходимом объеме, заявил министр

02 февраля 2026, 16:17, ИА Амител

Михаил Мурашко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Михаил Мурашко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о повышении суммы, выделяемой на лечение одного человека в рамках системы обязательного медицинского страхования. По данным главы ведомства, с 2026 года средний подушевой норматив финансирования достиг 24 922,9 рубля.

В статье, опубликованной на сайте kp.ru, Мурашко пояснил, что эта цифра представляет собой плановый расчет суммы на медицинское обслуживание каждого гражданина. Именно на основе этого норматива государство формирует общий бюджет на оказание медицинской помощи всему населению страны на предстоящий год.

При этом министр подчеркнул, что если пациенту требуется лечение, выходящее за рамки усредненного норматива, — например, высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, — он получит необходимую помощь в полном объеме. Такая медицинская помощь будет оказана бесплатно, независимо от установленного подушевого показателя.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года появится семейный "налоговый кешбэк" для работающих родителей. При расчете учитываются все источники поступлений.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:53:59 02-02-2026

И что с того обычному пациенту? Не станет бешеных очередей? Появится возможность оперативно записаться на прием к специалисту и без обязательного посещения терапевта? Может быть (фантастика, но всё же) наконец-то станут лечить, а не оказывать "медицинские услуги"?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:42 02-02-2026

Гость (16:53:59 02-02-2026) И что с того обычному пациенту? Не станет бешеных очередей? ...
Для осознания ситуации Министр забыл добавить, что финансирование лечения одного человека по ОМС, примерно равно среднему чеку за один ужин в московских кафе.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:55:27 02-02-2026

Так главное брякнуть.

  3 Нравится
Ответить
