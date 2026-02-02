Россияне стали чаще страдать депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами

Первичная заболеваемость психическими расстройствами увеличилась на 18%

02 февраля 2026, 15:52, ИА Амител

Депрессия / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

В России фиксируется устойчивый рост показателей заболеваемости депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Согласно данным Росстата, за период с 2020 по 2024 год первичная заболеваемость психическими расстройствами увеличилась на 18%. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Эксперты связывают эту динамику не только с реальным ростом числа случаев, но и с изменением отношения общества к психическому здоровью. Как пояснил врач‑психиатр Степан Фимкин, постепенно уходит страх стигмы. Люди, особенно молодежь, все чаще готовы признать проблему и обратиться за профессиональной помощью.

«Раньше подобные состояния зачастую скрывались — их либо пытались заглушить алкоголем, либо переносили "на ногах", не обращаясь к специалистам и не попадая в официальную статистику», — говорится в публикации.

При этом врач обратил внимание на еще одну важную особенность: психологические проблемы нередко маскируются под соматические заболевания. Так, симптомы депрессии или тревожного расстройства могут проявляться через болезни кожи, расстройства желудочно‑кишечного тракта или нарушения в работе сердечно‑сосудистой системы.

Ситуация усугубляется масштабами распространения депрессии — наиболее часто встречающегося психического расстройства в мире. По данным Института психологии РАН, симптомы депрессии наблюдаются у 39% россиян.

