Задержаны владельцы сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибло пятеро студентов
Владельцев и администратора заведения обвиняют в организации незаконных услуг и нарушении правил пожарной безопасности
02 февраля 2026, 12:02, ИА Амител
В Кемеровской области задержаны владельцы и администратор сауны, в которой произошел пожар, унесший жизни пятерых несовершеннолетних студентов местного физкультурного техникума, сообщает Shot.
По данным следствия, услуги в заведении оказывались незаконно: помещение не было оборудовано необходимыми средствами пожаротушения и безопасными эвакуационными выходами.
Администратор, зная о нарушениях, впустила в сауну пятерых подростков без сопровождения взрослых, оставила их одних и, не контролируя температурный режим, дважды добавила в топку печи дрова и уголь, что привело к резкому усилению горения.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень ответственности каждого из задержанных.
14:05:31 02-02-2026
А вчера тут же писали, что их было 15 человек. Где без ошибки написано?
23:04:14 02-02-2026
День рождения в сауне. Зачем эта дурость?