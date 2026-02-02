НОВОСТИПроисшествия

Задержаны владельцы сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибло пятеро студентов

Владельцев и администратора заведения обвиняют в организации незаконных услуг и нарушении правил пожарной безопасности

02 февраля 2026, 12:02, ИА Амител

Та самая сауна / Фото: Telegram-канал Shot
В Кемеровской области задержаны владельцы и администратор сауны, в которой произошел пожар, унесший жизни пятерых несовершеннолетних студентов местного физкультурного техникума, сообщает Shot.

По данным следствия, услуги в заведении оказывались незаконно: помещение не было оборудовано необходимыми средствами пожаротушения и безопасными эвакуационными выходами.

Администратор, зная о нарушениях, впустила в сауну пятерых подростков без сопровождения взрослых, оставила их одних и, не контролируя температурный режим, дважды добавила в топку печи дрова и уголь, что привело к резкому усилению горения.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень ответственности каждого из задержанных.

Комментарии 2

Гость

14:05:31 02-02-2026

А вчера тут же писали, что их было 15 человек. Где без ошибки написано?

гость

23:04:14 02-02-2026

День рождения в сауне. Зачем эта дурость?

