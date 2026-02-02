Сегодня Россия действует в строгом соответствии с ядерной доктриной

Ядерный взрыв / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС сделал ряд заявлений о принципах применения Россией ядерного оружия. Политик подчеркнул, что, несмотря на исключительную опасность такого оружия для человечества, в случае угрозы существованию государства у России не будет сомнений в необходимости его использования.

Медведев обратил внимание, что Москва действует строго в рамках утвержденной ядерной доктрины, где четко прописаны все условия, при которых допустимо применение ядерного арсенала.

При этом он отметил, что на практике Россия ни разу не прибегала к использованию такого оружия — что, по его словам, свидетельствует об отсутствии в прошлом экзистенциальных угроз для страны.

«Но в то же время, и это тоже неоднократно говорилось, если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно», — добавил политик.

В ходе беседы Медведев также затронул вопрос личной ответственности главы государства. Он признался, что, будучи президентом, был бы морально готов отдать приказ о применении ядерного оружия — если ситуация потребует.

По мнению зампреда Совбеза, это неотъемлемое условие для любого лидера ядерной державы: человек, не готовый к такому решению, не должен занимать этот пост. При этом Медведев особо подчеркнул: "Не дай Бог, чтобы до этого дошло".

