Медведев объяснил, в каком случае Россия применит ядерное оружие
Сегодня Россия действует в строгом соответствии с ядерной доктриной
02 февраля 2026, 16:00, ИА Амител
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС сделал ряд заявлений о принципах применения Россией ядерного оружия. Политик подчеркнул, что, несмотря на исключительную опасность такого оружия для человечества, в случае угрозы существованию государства у России не будет сомнений в необходимости его использования.
Медведев обратил внимание, что Москва действует строго в рамках утвержденной ядерной доктрины, где четко прописаны все условия, при которых допустимо применение ядерного арсенала.
При этом он отметил, что на практике Россия ни разу не прибегала к использованию такого оружия — что, по его словам, свидетельствует об отсутствии в прошлом экзистенциальных угроз для страны.
«Но в то же время, и это тоже неоднократно говорилось, если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно», — добавил политик.
В ходе беседы Медведев также затронул вопрос личной ответственности главы государства. Он признался, что, будучи президентом, был бы морально готов отдать приказ о применении ядерного оружия — если ситуация потребует.
По мнению зампреда Совбеза, это неотъемлемое условие для любого лидера ядерной державы: человек, не готовый к такому решению, не должен занимать этот пост. При этом Медведев особо подчеркнул: "Не дай Бог, чтобы до этого дошло".
Ранее Медведев выразил сомнение в успехах Трампа по прекращению конфликта на Украине. Экономика США живет неспешной жизнью, считает политик.
16:37:33 02-02-2026
С ядеркой всё понятно, не интересно. Россия терпеливая страна и всегда надеется на лучшее, про угрозу существования государства не думает.
А вот как обстоят дела с бомбулятором? Анатольевич сможет применить?.
16:42:35 02-02-2026
Бахнем! Обязательно бахнем! Но потом...
21:58:16 02-02-2026
Каково нам, не имеющих железобетонных бункеров под горой?