Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби отложены на несколько дней

Встреча, по предварительным данным, состоится в середине недели — 4–5 февраля

02 февраля 2026, 13:34, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной, который должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесен на несколько дней. Решение об отсрочке было принято по взаимному согласию всех участников, сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, встреча теперь может состояться 4–5 февраля. Перенос последовал после консультаций российских и американских переговорщиков, прошедших в прошлые выходные во Флориде. Ожидается, что формат переговоров останется трехсторонним.

Предыдущий раунд диалога прошел в Абу-Даби 23–24 января, где стороны обсуждали мирный план, который США с осени 2025 года согласовывали с Москвой и Киевом в рамках челночной дипломатии.