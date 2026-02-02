НОВОСТИПолитика

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби отложены на несколько дней

Встреча, по предварительным данным, состоится в середине недели — 4–5 февраля

02 февраля 2026, 13:34, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной, который должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесен на несколько дней. Решение об отсрочке было принято по взаимному согласию всех участников, сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, встреча теперь может состояться 4–5 февраля. Перенос последовал после консультаций российских и американских переговорщиков, прошедших в прошлые выходные во Флориде. Ожидается, что формат переговоров останется трехсторонним.

Предыдущий раунд диалога прошел в Абу-Даби 23–24 января, где стороны обсуждали мирный план, который США с осени 2025 года согласовывали с Москвой и Киевом в рамках челночной дипломатии.

Комментарии 6

Гость

13:52:24 02-02-2026

Доктор Хайдер снова начал есть

гость

14:40:49 02-02-2026

очень сейчас ответственный период во внешней политике. Прогнемся и задавят нас насмерть. Уступим США, не поможем Ирану - проиграем в войне с Украиной по условиям мира, которые нам не нужны. Вот странно, мирный договор с Украиной решается в Иране. Иран - наше будущее, будущее БРИКС. Надо помочь.

Гость

17:33:50 02-02-2026

гость (14:40:49 02-02-2026) очень сейчас ответственный период во внешней политике. Прогн... Кому ты хочешь помочь, кровавому Ирану?

гость

19:24:05 02-02-2026

Гость (17:33:50 02-02-2026) Кому ты хочешь помочь, кровавому Ирану?... кровавому? Жаль, конечно, тех, кто погиб на протестах. Но иранская власть защитилась от цветной революции. А мифы о "кровавом" Иране популярны у американцев и украинцев, еще израильтян. Так откуда ты?

Пузырек

20:03:13 02-02-2026

Гость (17:33:50 02-02-2026) Кому ты хочешь помочь, кровавому Ирану?... Да в голове мусор у почитателей Ирана. Исторически всегда Ирак поддерживали (это не мои предпочтения, и таи и там дикое средневековье, но в Иране еще и Ядерные технологии). Но сейчас такая ситуация: на рыбалке и карась баба. Т.е. хоть с кем-нибудь дружить, хоть с чертом в ступе.

Гость

11:53:31 03-02-2026

Главное сделать хорошую морду, при плохой игре.

