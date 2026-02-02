НОВОСТИОбщество

Hyundai Motor окончательно отказалась выкупать завод в России

Новый владелец площадки уже выпустил тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC

02 февраля 2026, 13:57, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Южнокорейская компания Hyundai Motor не стала реализовывать право на обратный выкуп своего бывшего автозавода в Санкт‑Петербурге. Эту информацию официально подтвердили в пресс‑службе автопроизводителя корреспонденту ТАСС.

В компании подчеркнули, что, несмотря на отказ от возврата актива, Hyundai Motor продолжает выполнять свои обязательства перед российскими клиентами. Сейчас ведется гарантийное обслуживание, оказываются услуги, связанные с ранее проданными автомобилями.

«Hyundai Motor остается приверженной оказанию этих услуг в дальнейшем», — заявили представители автогиганта.

Напомним, в 2024 году Hyundai Motor продала завод в Санкт‑Петербурге за символическую сумму, сохранив за собой право обратного выкупа в течение двух лет. Срок действия этого права истек в январе 2026 года. 1 февраля южнокорейские СМИ сообщили, что компания не воспользовалась возможностью вернуть актив.

Между тем производство на бывшей площадке Hyundai уже возобновлено. 17 декабря 2025 года группа AGR Automotive Group — новый владелец завода — выпустила тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC. До этого на предприятии было запущено производство машин под новым брендом Solaris.

Первый вице‑премьер Денис Мантуров в декабре 2025 года заявил, что все автозаводы, оставленные иностранными компаниями в России, будут запущены до лета 2026 года.

Напомним, завод Hyundai Motor был открыт в 2010 году. На его конвейере выпускались популярные модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Годовой объем производства превышал 200 тысяч автомобилей. Производство было приостановлено в марте 2022 года из‑за начала СВО.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:02:09 02-02-2026

Да что эти корейцы могут.
Вот ГАК тема

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:38 02-02-2026

Про Солярис получается в прошлом времени говорится?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:26 02-02-2026

Гость (17:20:38 02-02-2026) Про Солярис получается в прошлом времени говорится?... Был Solaris, покатались и хватит.

  0 Нравится
Ответить
