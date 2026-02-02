Минюст США обнародовал десятки откровенных снимков в материалах дела Джеффри Эпштейна

Фотографии, по всей видимости, были частью личной коллекции миллиардера

02 февраля 2026, 11:36, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Министерство юстиции США в рамках публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна разместило десятки неотредактированных изображений обнаженных людей. Об этом сообщает газета New York Times.

При изучении файлов дела журналисты обнаружили почти 40 снимков, которые, предположительно, входили в личную фотоколлекцию миллиардера. На фотографиях запечатлены люди молодого возраста. При этом однозначно установить, являлись ли они несовершеннолетними на момент съемки, не удалось.

Некоторые снимки, судя по антуражу, могли быть сделаны на частном острове Эпштейна, в том числе на пляже. Другие фотографии запечатлели интерьеры спален и иных помещений. После того как издание уведомило Минюст о находке, спорные изображения были либо удалены, либо отредактированы сотрудниками ведомства.

В пятницу заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней части документов общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

Среди них — электронные письма, а также фото‑ и видеоматериалы, связанные с расследованием обвинений в секс‑торговле, выдвинутых против ныне покойного финансиста.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, а также в сговоре для совершения этого преступления. Ему грозило более 40 лет тюремного заключения.

В конце июля 2019 года Эпштейна обнаружили в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", впоследствии он скончался. По итогам разбирательства было установлено, что миллиардер совершил самоубийство.



