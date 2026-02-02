"Новые люди" предложили расширить культурную программу для старшего поколения

Чтобы каждый человек, независимо от возраста, имел возможность участвовать в культурной жизни и развиваться

Дискотека "Жить по-новому" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В Барнауле партия "Новые люди" в пятницу, 30 января, организовала дискотеку "Жить по-новому" для граждан серебряного возраста. В уютной атмосфере гости наслаждались живой музыкой, танцевали под знакомые мелодии 70–90-х годов и фотографировались в тематической фотозоне. Вечер завершился розыгрышем призов среди участников.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта "Жить по-новому" в поддержку старшего поколения и разрушения стереотипа о том, что активная жизнь заканчивается после выхода на пенсию. Проект развивается уже в 50 регионах страны. Он включает различные форматы: от мастер-классов и занятий скандинавской ходьбой до уроков компьютерной грамотности.

«Мы начали проект "Жить по-новому" еще в прошлом году, потому что верим, что культурные мероприятия и активности должны охватывать все возраста. В будущем мы планируем проводить похожие встречи регулярно, используя разные форматы, от спортивных игр до творческих мастер-классов», — отметил Никита Федюнин, депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди".

Партия "Новые люди" настаивает на равном финансировании культурных мероприятий для людей всех возрастов. Кроме того, на федеральном уровне запущена инициатива по созданию программы "Чеховская карта", аналога Пушкинской карты для молодежи.

Представители партии подчеркивают, что каждый человек, независимо от возраста, должен иметь возможность участвовать в культурной жизни и развиваться, и для этого должны быть созданы все условия.