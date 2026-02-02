Две коммунальные аварии оставили сотни жителей Рубцовска без холодной воды

Аварийные службы устраняют порывы на проспекте Ленина и улице Краснознаменской

02 февраля 2026, 13:04, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

Вечером 1 февраля в Рубцовске Алтайского края произошли две новые коммунальные аварии, которые оставили без холодного водоснабжения сотни жителей в разных частях города. Первый порыв случился на улице Краснознаменской на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм, второй — на проспекте Ленина, сообщает администрация города.

На проспекте Ленина аварийные бригады оперативно откачали воду с проезжей части и приступили к ремонту поврежденного участка. Без воды остались жители домов № 62, 64, 66 и 70. На улице Краснознаменской после проведения земляных работ установлена причина порыва, а от водоснабжения отключены несколько десятков жилых домов на прилегающих улицах, включая Новосибирскую, Набережную, Речную и Пролетарскую.

Администрация города организовала подвоз питьевой воды.

Для города эта авария стала уже четвертой с начала года. 12 января был поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм, 15-го потребовался ремонт теплосети у котельной № 1 на улице Платова, а 16 января случилась еще одна авария на улице Краснознаменской.