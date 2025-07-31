НОВОСТИПолитика

Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам

Оно будет действовать при отсутствии спора с налоговыми органами

31 июля 2025, 22:41, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает введение внесудебного порядка взыскания долгов с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Оно коснется задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС) и будет действовать при отсутствии спора с налоговыми органами.

Для принятия решения о взыскании и направлении его гражданину будет шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги", а если это невозможно, то по почте заказным письмом. 

Комментарии 8

Avatar Picture
гость

23:18:25 31-07-2025

Проще говоря,денюжки с карты спишем и потом вы бегайте доказывайте что их списали не законно

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:31 01-08-2025

гость (23:18:25 31-07-2025) Проще говоря,денюжки с карты спишем и потом вы бегайте доказ... Приставы так и работают

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:49:03 31-07-2025

Учитывая специфику "работы" налоговой службы, очень весело скоро многим людям будет

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:50:13 31-07-2025

Кстати ещё упустили момент, на налоговую службу нельзя подать в суд, по закону.
Ну прекрасно ведь согласитесь

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:09:30 01-08-2025

Ещё можно отметить, что налоговая может доначислить налог когда захочет, шантажируя граждан стать самозанятыми, например.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ииииииигорь

09:32:12 01-08-2025

банковский счет надо заекрывать...переходить на нал

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

10:49:18 01-08-2025

дурдом

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:17 01-08-2025

Все веселее и веселее.

  2 Нравится
Ответить
