Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам
Оно будет действовать при отсутствии спора с налоговыми органами
31 июля 2025, 22:41, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предполагает введение внесудебного порядка взыскания долгов с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Оно коснется задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС) и будет действовать при отсутствии спора с налоговыми органами.
Для принятия решения о взыскании и направлении его гражданину будет шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги", а если это невозможно, то по почте заказным письмом.
23:18:25 31-07-2025
Проще говоря,денюжки с карты спишем и потом вы бегайте доказывайте что их списали не законно
09:31:31 01-08-2025
гость (23:18:25 31-07-2025) Проще говоря,денюжки с карты спишем и потом вы бегайте доказ... Приставы так и работают
23:49:03 31-07-2025
Учитывая специфику "работы" налоговой службы, очень весело скоро многим людям будет
23:50:13 31-07-2025
Кстати ещё упустили момент, на налоговую службу нельзя подать в суд, по закону.
Ну прекрасно ведь согласитесь
06:09:30 01-08-2025
Ещё можно отметить, что налоговая может доначислить налог когда захочет, шантажируя граждан стать самозанятыми, например.
09:32:12 01-08-2025
банковский счет надо заекрывать...переходить на нал
10:49:18 01-08-2025
дурдом
20:30:17 01-08-2025
Все веселее и веселее.