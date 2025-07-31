Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам

Оно будет действовать при отсутствии спора с налоговыми органами

31 июля 2025, 22:41, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает введение внесудебного порядка взыскания долгов с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Оно коснется задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС) и будет действовать при отсутствии спора с налоговыми органами.

Для принятия решения о взыскании и направлении его гражданину будет шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги", а если это невозможно, то по почте заказным письмом.