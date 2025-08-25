Путин посетит Китай на этой неделе с четырехдневным визитом

Президент примет участие в саммите ШОС

25 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику на следующей неделе. Поездка продлится четыре дня и будет включать участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, а также переговоры с китайским руководством. Об этом сообщили в Telegram-канале "Вести".

В рамках визита запланированы:

участие в саммите ШОС, где будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества;

двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином;

участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

ШОС, основанная в 2001 году, объединяет десять стран, включая Россию, Китай, Индию, Иран и Казахстан. В июле 2024 года Белоруссия стала полноправным членом организации.