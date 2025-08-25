Путин посетит Китай на этой неделе с четырехдневным визитом
Президент примет участие в саммите ШОС
Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику на следующей неделе. Поездка продлится четыре дня и будет включать участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, а также переговоры с китайским руководством. Об этом сообщили в Telegram-канале "Вести".
В рамках визита запланированы:
участие в саммите ШОС, где будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества;
двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином;
участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
ШОС, основанная в 2001 году, объединяет десять стран, включая Россию, Китай, Индию, Иран и Казахстан. В июле 2024 года Белоруссия стала полноправным членом организации.
Когда безвиз будет для россиян в Китай? Казахстанцы и Белорусы могут туда ездить без виз. Россия какой-то изгой ШОС?