"Вернул Путина на самый верх". Как в мире оценили прошедшую встречу президентов РФ и США

Наблюдатели отметили улыбки Трампа, красную дорожку и рекламные предложения политиков

16 августа 2025, 11:50, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Встреча президентов РФ и США на Аляске не привела к достижению принципиальных договоренностей по украинскому конфликту, однако многие важные соглашения были достигнуты в закрытом формате, считают наблюдатели. Почему оценки западных и российских СМИ разошлись, как президент Трамп "разблокировал" некоторые ограничения Роскомнадзора и что разозлило зарубежных журналистов на начальной стадии саммита – в материале amic.ru.

"День на десятку"

Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, как известно, проходила в городе Анкоридж (штат Аляска) на территории авиабазы Эльмендорф. По прибытии российского лидера встретил президент США.

Переговоры с глазу на глаз проходили в течение трех часов, хотя ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что они продлятся шесть-семь часов.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Путин заявил, что "с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт".

«И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, чем быстрее, тем лучше, и до завершения конфликта на Украине», – сказал российский президент.

Дональд Трамп в своем комментарии каналу Fox News выразил удовлетворение результатами встречи:

«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку».

Российский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале отметил позитивные неполитические результаты саммита:

«WhatsApp заработал – мне журналисты сейчас спокойно звонят из США. Вот что Трамп животворящий делает!»

"Личная симпатия сильна"

Торжественность и зрелищность, с которыми встречали российского президента, говорят сами за себя, отмечает британская газета Financial Times:

«Саммит вернул Путина на самый верх, внезапно закончив годы попыток Запада превратить его в изгоя… Демократы и украинцы не теряли времени для выражения своего отвращения… Широкая улыбка Трампа в начале их встречи, первой с 2019 года, показала, что личная симпатия двух этих человек остается сильной».

Трамп предложил Путину хорошо поставленное возвращение на международную арену, пишет французская газета Le Figaro:

«Чтобы поприветствовать Владимира Путина, президент-республиканец расстелил красную ковровую дорожку в окружении военных в парадной форме, над которыми пролетел бомбардировщик-невидимка B-2 в окружении истребителей».

Трамп, прирожденный продюсер, казалось, наслаждался зрелищностью момента, всем тем вниманием, которое он привлекал, описала начало встречи президентов автор газеты The New York Times Кэти Роджерс.

«И вот он похлопал своему гостю – раз, другой, третий, – прежде чем Путин подошел к нему. Это дружеское приветствие не дало ответа на вопрос о том, смогут ли эти двое достичь мирного соглашения, чтобы положить конец военному конфликту России с Украиной, – и, в конце концов, они не смогли. Но это приветствие показало, насколько большую ставку Трамп сделал на приветствие, которое, по его мнению, было достойно Путина», – говорится в материале издания.

Продолжительность переговоров, вероятно, вызовет беспокойство у европейских союзников США, полагает агентство Bloomberg:

«Перед саммитом распространились опасения, что Трамп может слишком во многом уступить Путину или заключить широкую сделку, которая предполагает обмен территориями, или уступки со стороны Украины своих земель без участия Киева».

«Риск для Украины и других стран Европы заключается в том, что Путин может сделать "рекламное предложение", от которого Трампу будет трудно отмахнуться, или он может переключить внимание с украинского конфликта на улучшение экономических связей между США и Россией», – пишет агентство.

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

"Поворотный пункт в отношениях"

Трамп не проиграл переговоры, но Путин явно выиграл, заявил в интервью CNN бывший советник Трампа (в период первого президентского срока) по национальной безопасности Джон Болтон.

«Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп добился очень немногого», – добавил он.

Состоявшаяся встреча Путина и Трампа "может стать поворотным моментом в отношениях между США и Россией, а также наметить новый путь к миру или эскалации украинского конфликта", полагает иранское агентство IRNA:

«Трамп пытался послать сигнал как своим критикам, так и Москве, представив себя сильной и решительной фигурой, обещавшей положить конец военным действиям на Украине в течение 24 часов, но за семь месяцев своего президентства так и не выполнил обещание».

Путин продемонстрировал мастерство говорить то, что нравится Трампу, даже не приводя существенных аргументов, выражает недовольство агентство Reuters.

«Он подтвердил утверждение Трампа о том, что, если бы он был президентом четыре года назад, война на Украине никогда бы не началась… Несмотря на то, что он поддержал теорию Трампа о причинах войны, Путин дал понять, что конфликт на Украине далек от разрешения».

«Путин выиграл только благодаря приглашению. Российский президент подвергся остракизму со стороны других мировых лидеров, поэтому его встреча с самым могущественным человеком в мире стала победой бывшего шпиона КГБ, и он, по-видимому, был этим доволен», – говорится в материале агентства.

На встрече так и не было объявлено о прекращении огня в ходе украинского конфликта, обращает внимание британский телеканал Sky News.

«Ни один из лидеров не использовал это выражение в своих заявлениях для СМИ, и Трамп, похоже, отказался от обещанных "серьезных последствий" для России, если Путин на это не согласится… Похоже, нам еще очень далеко до прекращения огня на Украине».

Никто не выиграл и не проиграл

Как ни странно, многие российские журналисты оказались более сдержанными в оценке итогов саммита, чем их западные коллеги.

Путин не победил, Трамп не проиграл – или наоборот, выразил свою точку зрения журналист Петр Акопов.

«Но ничьей победы быть и не могло, не в этом был смысл. Первый раунд закончен к удовлетворению сторон», – написал он в своем телеграм-канале.

Главный намек сделал Путин: Россия готова поучаствовать в безопасности Украины, полагает политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Речь идет о том, что та часть Украины, которая согласится стать внеблоковой и возьмет на себя обязательства по нейтралитету, ограничению наступательного вооружения и проведет денацификацию, получит от России (и, вероятно от США) совместные гарантии безопасности».

«Какой будет та часть по размеру – вопрос к Киеву. Чем дольше он растягивает кошачьи тестикулы, тем меньше становится эта часть», – высказывает предположение Данилин в своем канале.

В истории с украинским конфликтом Трамп понимает, что ему предстоит разгребать проблем больше, чем Путину, замечает в своем телеграм-канале политолог Юрий Баранчик:

«Ему надо либо продать сделку с Путиным Зеленскому и европейцам, либо выходить из конфликта».

"Закрытость берет реванш"

Саммит подтвердил намерение Трампа перенести центр своей внешнеполитической и внешнеэкономической активности из Европы и Атлантики в Тихоокеанский бассейн, строить систему сдерживания против Китая и искать поддержку в этом у ряда государств региона, прежде всего – у России, заявил Business FM профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

«Он заинтересован в экономическом сотрудничестве, а также в военном – в том числе в возобновлении переговоров по ядерным вооружениям, освоении Арктики, тоже с акцентом на противодействие Китаю, что очень интересует американцев. Для Трампа, в отличие от европейских лидеров, прекращение конфликта на территории Украины не является самоцелью. Для него это путь к освобождению ресурсов, переносу акцента на Тихоокеанский бассейн и, в том числе улучшению отношений с Россией», – заявил Коробков.

Мирного блицкрига на состоявшихся переговорах не получилось, отмечает в своем канале главный редактор издания "Россия в глобальной политике" политолог Федор Лукьянов:

«Аляска напомнила первую встречу Горбачева и Рейгана в Женеве почти сорок лет назад. Не по содержанию, оно скорее противоположно, а по самой схеме. Договориться не смогли, однако коммуникация перешла на качественно другой уровень».

Политолог напомнил, что 40 лет назад в Женеве символом перемен стала совместная пресс-конференция, "на которой журналисты с обеих сторон впервые получили возможность задать вопрос первому лицу противостоящего лагеря".