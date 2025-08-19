Путин потребовал от глав регионов "личного внимания" к семьям военных
Он подчеркнул, что о них нельзя забывать заботиться
19 августа 2025, 23:23, ИА Амител
Президент России Владимир Путин потребовал уделять особое внимание семьям военнослужащих – участников специальной военной операции, особенно погибших. Как сообщает РБК, об этом он заявил 19 августа на встрече с врио губернатора Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.
«О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено», – подчеркнул глава государства.
Гольдштейн сообщил, что в регионе предусмотрено 30 мер поддержки участников СВО. Более семи тысяч семей находятся на особом контроле. Дети из 1450 семей получают питание в школах, две тысячи посещают детские сады, 650 человек получили компенсацию расходов на отдых и лечение. Также 32 тысячи автомобилей освобождены от транспортного налога, 432 человека прошли различные виды реабилитации.
06:55:31 20-08-2025
А к другим семьям не надо???