Путин признался в желании отказаться от предлагаемого президентства

Он объяснил, почему сказал об этом Ельцину

13 июля 2025, 19:55, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему в разговоре с первым президентом РФ Борисом Ельциным 25 лет назад сказал, что не готов занять пост главы государства. Об этом сообщают "Известия".

"Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По словам Путина, согласившись на должность, он думал прежде всего о благополучии страны и решении насущных задач, стоящих перед Россией. Кроме того, думал он и о том, сможет ли справиться с этой ответственностью.