Путин признался в желании отказаться от предлагаемого президентства
Он объяснил, почему сказал об этом Ельцину
13 июля 2025, 19:55, ИА Амител
Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему в разговоре с первым президентом РФ Борисом Ельциным 25 лет назад сказал, что не готов занять пост главы государства. Об этом сообщают "Известия".
"Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
По словам Путина, согласившись на должность, он думал прежде всего о благополучии страны и решении насущных задач, стоящих перед Россией. Кроме того, думал он и о том, сможет ли справиться с этой ответственностью.
20:45:14 13-07-2025
Святой человек!
20:59:55 13-07-2025
Я уж подумал, он про сейчас...
06:59:56 14-07-2025
Добровольно из власти не уходят.
07:08:05 14-07-2025
Ни когда не поздно