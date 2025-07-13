Путин вспомнил, как не стал общаться с делегатом из США из-за его грубости

Президент отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что "человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство"

13 июля 2025, 17:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин вспомнил об эпизоде в период своей работы в Санкт-Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США в связи с тем, что один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Главу государства попросили вспомнить период его работы в мэрии Санкт-Петербурга, в том числе, когда он отказался общаться с американцами.

"Был эпизод такой, честно говоря, незначительный. Какая-то делегация приехала в Питер и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником", – сказал Путин.

Президент отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что "человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство".