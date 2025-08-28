Пьяные пассажиры жестоко избили девушку-таксиста в Иркутской области

Один из нападавших представился оперативником

28 августа 2025, 12:36, ИА Амител

В Иркутской области в Усть-Илимске пьяные пассажиры напали на девушку-таксиста. В автомобиль пыталась сесть компания из пяти человек – четверо взрослых и подросток, но получили отказ. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

В итоге в салон сели четверо – женщина, двое мужчин и школьник. По словам пострадавшей, поездка началась от магазина "Ленинградский", но вскоре пассажиры стали вести себя агрессивно. Они кричали, оскорбляли и нецензурно выражались. После просьбы выйти из машины они начали избивать девушку: разбили подбородок, скулы, вырвали волосы. Автомобиль также пострадал: у него было сломано зеркало, повреждена дверь и сорван задний бампер.

«Один из неадекватов кричал, что он оперативник. Выяснилось, что уже бывший. Полиция начала проверку», – говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске местные жители починили машину женщине-таксисту, которую избили подростки, а также скинулись ей на лечение.