В Барнауле агрессивный пассажир избил и укусил водителя такси

Потасовка началась из-за неоплаты проезда

21 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле мировой судья вынес приговор жителю Новокузнецка, который жестоко избил таксиста из-за спора об оплате поездки, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как установило следствие, пьяный пассажир вызвал такси в Барнауле для поиска друзей, пообещал оплатить поездку переводом, но своего слова не сдержал.

Когда водитель потребовал оплаты и предложил оставить в залог телефон, между мужчинами вспыхнул конфликт, быстро переросший в драку. В ходе потасовки агрессивно настроенный пассажир нанес таксисту множественные удары по голове и ребрам, а также укусил его, причинив здоровью водителя вред средней тяжести.

На суде житель Новокузнецка пытался оспорить обвинения, утверждая, что был трезв, а стоимость поездки была завышена, однако суд счел доказательства его вины достаточными и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.