Опубликовано видео "пьяного" смертельного наезда на девочку в Первомайском районе

Нетрезвый водитель отвлекся на телефон и вылетел на тротуар, где шел ребенок

01 октября 2025, 10:25, ИА Амител

В Первомайском районе Алтайского края 54-летний водитель насмерть сбил десятилетнюю девочку. По данным следствия, мужчина был пьян. Кадры опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Напомним, 29 сентября автомобилист в состоянии сильного алкогольного опьянения ехал на Hyundai Tucson. Он не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил школьницу, возвращавшуюся с дополнительных занятий.

По данным следствия, в крови водителя обнаружили значительное превышение допустимой нормы алкоголя. Также стало известно, что прямо перед трагедией он отвлекся на телефон. Мужчине уже предъявили обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи готовят ходатайство о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.