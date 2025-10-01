Опубликовано видео "пьяного" смертельного наезда на девочку в Первомайском районе
Нетрезвый водитель отвлекся на телефон и вылетел на тротуар, где шел ребенок
01 октября 2025, 10:25, ИА Амител
В Первомайском районе Алтайского края 54-летний водитель насмерть сбил десятилетнюю девочку. По данным следствия, мужчина был пьян. Кадры опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Напомним, 29 сентября автомобилист в состоянии сильного алкогольного опьянения ехал на Hyundai Tucson. Он не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил школьницу, возвращавшуюся с дополнительных занятий.
По данным следствия, в крови водителя обнаружили значительное превышение допустимой нормы алкоголя. Также стало известно, что прямо перед трагедией он отвлекся на телефон. Мужчине уже предъявили обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Следователи готовят ходатайство о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.
вскрыть эту мразь за живо.
10:31:32 01-10-2025
Нужно запретить телефоны.
12:03:22 01-10-2025
Гость (10:31:32 01-10-2025) Нужно запретить телефоны....
Они итак запрещены. Вы посмотрите на современные автомобили, особенно китаемобили. Там весь салон в экранах, телефоны рядом не стояли. На дорогу смотреть и управлять автомобилем вообще некогда, нужно тыкать по разным экранам, чтобы хоть что-нибудь отрегулировать, климат. аудио и пр. На ходу это вообще нереально сделать не отвлекаясь от дороги. А раньше всё можно было сделать глядя на дорогу. В этом хундае ещё можно было всё настроить по-человечески, главное не пить. Ну, построили китайцы массу заводов выпускающих разные экраны, так это не значит, что их нужно пихать куда попало. Это же дешманский ширпотреб, который просто делает опасным управление автомобилем.
10:33:42 01-10-2025
до суда чтоб не дожил....
10:34:36 01-10-2025
Нет прощения ему
10:37:54 01-10-2025
девочку жаль конечно, только что-то я не увидел тротуара, она шла по проезжей части. причем мужик шел с краю, а она чуть ли не по середине. да и идти следует лицом к встречному транспорту. нарушение правил со стороны пешехода. водителя конечно же не оправдываю, но справедливости ради...
10:48:39 01-10-2025
Гость (10:37:54 01-10-2025) девочку жаль конечно, только что-то я не увидел тротуара, он... согласен, девочка шла по проезжей части. Водитель безусловно виноват.
Надо тут камеру на 20 и ТРИ лежачих полицейских. У нас в борзовке так сделали, все довольны, все счастливы :)
15:45:47 01-10-2025
Гость (10:48:39 01-10-2025) согласен, девочка шла по проезжей части. Водитель безусловно... та есть тротуар, на видео не видно (я живу в этом поселке)
10:31:42 02-10-2025
Гость (15:45:47 01-10-2025) та есть тротуар, на видео не видно (я живу в этом поселке)... не надо врать! девочка шла практически по осевой линии проезжей части
10:53:38 01-10-2025
Сил родителям такое горе , а человеку сотворившему такое жить с этим грузом всю жизнь ....
10:58:35 01-10-2025
Ева (10:53:38 01-10-2025) Сил родителям такое горе , а человеку сотворившему такое жит... Не дочеловеку, я бы сказал. Ему заливали в горло насильно, что ли?
11:22:56 01-10-2025
Ева (10:53:38 01-10-2025) Сил родителям такое горе , а человеку сотворившему такое жит... А зачем ему жить?
11:08:53 01-10-2025
а ведь это существо - местное! что в голове у него было, если забуханый за руль полез??? вроде и годов нормально, должен уже что то в жизни понимать!
11:27:19 01-10-2025
Водила безусловно виноват, во первых пьян, во вторых "не заметил" пешехода на проезжей части...
12:54:02 01-10-2025
там же видно, что тротуар отделен от проезжей части бортовым камнем. вот только он не приподнят, а почти вровень. Поэтому некоторым комментаторам и не видно, что есть и там и проезжая часть, и тротуар, всё сливается в серую площадку. вопрос и к администрации: почему всё в одном уровне?
13:15:07 01-10-2025
Гость (12:54:02 01-10-2025) там же видно, что тротуар отделен от проезжей части бортовым... Бред. Нет там тротуара, а девочка шла чуть ли не по осевой линии, которую хорошо видно на асфальте.
13:25:47 01-10-2025
Гость (12:54:02 01-10-2025) там же видно, что тротуар отделен от проезжей части бортовым... а девочка шла по тротуару, и не нужно тут писать, что по проезжей части
14:33:50 01-10-2025
Гость (13:25:47 01-10-2025) а девочка шла по тротуару, и не нужно тут писать, что по про... глазенки то разуй, болезный.
13:03:30 01-10-2025
В Китае казнили бы однозначно. У нас больше пяти лет не получт
19:33:57 01-10-2025
Гость (13:03:30 01-10-2025) В Китае казнили бы однозначно. У нас больше пяти лет не полу... и у нас тоже казнили пока мораторий не ввели, и ты не равняй с китаем.
20:43:06 01-10-2025
Гость (10:37:54 01-10-2025) девочку жаль конечно, только что-то я не увидел тротуара, он... В двух метрах от неё пешеходный переход,если не знаете полной ситуации, то не надо ни кого оправдывать