Пять человек пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения

20 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края

В Мамонтовском районе Алтайского края произошло серьезное ДТП с пострадавшими. 19 сентября на трассе А-322 Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Тойота Марк 2", сообщает региональная полиция.

По предварительным данным ГАИ, водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению. В результате аварии пострадали пять человек, включая ребенка 2013 года рождения.

Четыре человека были госпитализированы: водитель и пассажиры "Лады Гранта" (среди них девушка 1997 г.р. и мальчик), а также пассажирка "Тойоты" 1987 года рождения. Водитель иномарки получил медицинскую помощь на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью"). Расследование проходит под контролем прокуратуры.