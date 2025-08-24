Пять лет колонии. Что известно о задержании блогера Арсена Маркаряна на данный момент
Блогеру вменяют статью о реабилитации нацизма
24 августа 2025, 09:30, ИА Амител
Арсен Маркарян, известный блогер, был задержан и обвинен в оскорблении памяти защитников Отечества (статья 354). На данный момент он не признает вину. Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы, пишет Shot.
Что известно о задержании:
Попытка побега. Маркарян был задержан на трассе М-1 в подмосковной Кубинке при попытке выехать в Белоруссию. По данным источников, он прятался в багажнике автомобиля, чтобы избежать задержания.
Предыстория. В январе 2024 года против блогера уже планировали возбудить дело из-за призывов к атакам на Россию с использованием БПЛА. Тогда речь шла о статье о публичных призывах к террористической деятельности (статья 205).
Текущий статус. В ближайший понедельник Таганский суд Москвы изберет меру пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу, учитывая попытку скрыться от правосудия.
Контекст инцидента:
Поводом для обвинения стал ролик, снятый на фоне Кремля, в котором Маркарян заявлял о планировании массового мероприятия в Москве. В ответ в Telegram-сообществах призвали задержать Маркаряна за поддержку украинской армии.
