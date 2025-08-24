НОВОСТИПроисшествия

Пять лет колонии. Что известно о задержании блогера Арсена Маркаряна на данный момент

Блогеру вменяют статью о реабилитации нацизма

24 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Арсен Маркарян / Источник: Telegram-канал Маркаряна
Арсен Маркарян, известный блогер, был задержан и обвинен в оскорблении памяти защитников Отечества (статья 354). На данный момент он не признает вину. Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы, пишет Shot.

Что известно о задержании:

  1. Попытка побега. Маркарян был задержан на трассе М-1 в подмосковной Кубинке при попытке выехать в Белоруссию. По данным источников, он прятался в багажнике автомобиля, чтобы избежать задержания.

  2. Предыстория. В январе 2024 года против блогера уже планировали возбудить дело из-за призывов к атакам на Россию с использованием БПЛА. Тогда речь шла о статье о публичных призывах к террористической деятельности (статья 205).

  3. Текущий статус. В ближайший понедельник Таганский суд Москвы изберет меру пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу, учитывая попытку скрыться от правосудия.

Контекст инцидента:

Поводом для обвинения стал ролик, снятый на фоне Кремля, в котором Маркарян заявлял о планировании массового мероприятия в Москве. В ответ в Telegram-сообществах призвали задержать Маркаряна за поддержку украинской армии.

Блогера Арсена Маркаряна задержали в России

В отношении блогера возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:31:31 24-08-2025

Пишут что баб он не любит, а любит "небабов"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:12 24-08-2025

На урановые рудники отправить этого провокатора.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:14 24-08-2025

Откуда вытащили этого? Зачем нам знать про этих предателей? Осудите со всей строгостью закона и на лесозаготовки.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:41 24-08-2025

От него пользы больше

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:07 25-08-2025

а вы помотрите его видеоролики. сравните с жизнью родных и знакомых. вероятно призывов небыло, он не глупый человек. по моему это чистый пиар.

  3 Нравится
Ответить
