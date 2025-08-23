Блогера Арсена Маркаряна задержали в России

В отношении блогера возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")

23 августа 2025, 22:31, ИА Амител

Арсен Маркарян / Источник: Telegram-канал Маркаряна

Блогера Арсена Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. Как сообщает Telegram-канал "112", он планировал скрыться в Белоруссии.

«Находящийся в розыске Маркарян едет на допрос в столичный Следственный комитет. Количество обвинений в отношении него почти наверняка вырастет», – пишет канал.

Маркарян – блогер-коуч. В январе 2025 года прокуратура инициировала уголовное преследование Маркаряна за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В марте 2025 года СК начал доследственную проверку блогера на призывы к терроризму – заявлялось, что основанием для проверки стало одно из интервью Маркаряна, где он призывал к терроризму в отношении россиян с использованием дронов.

Накануне Маркарян опубликовал видео в своих соцсетях на фоне Красной площади и приглашал своих последователей. В ответ в Telegram-сообществах призвали задержать Маркаряна за поддержку украинской армии. 23 августа Baza сообщила, что в отношении блогера возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Наказание по этой статье варьируется от штрафа до тюремного срока до пяти лет.