Блогера Арсена Маркаряна задержали в России
В отношении блогера возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")
23 августа 2025, 22:31, ИА Амител
Блогера Арсена Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. Как сообщает Telegram-канал "112", он планировал скрыться в Белоруссии.
«Находящийся в розыске Маркарян едет на допрос в столичный Следственный комитет. Количество обвинений в отношении него почти наверняка вырастет», – пишет канал.
Маркарян – блогер-коуч. В январе 2025 года прокуратура инициировала уголовное преследование Маркаряна за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В марте 2025 года СК начал доследственную проверку блогера на призывы к терроризму – заявлялось, что основанием для проверки стало одно из интервью Маркаряна, где он призывал к терроризму в отношении россиян с использованием дронов.
Накануне Маркарян опубликовал видео в своих соцсетях на фоне Красной площади и приглашал своих последователей. В ответ в Telegram-сообществах призвали задержать Маркаряна за поддержку украинской армии. 23 августа Baza сообщила, что в отношении блогера возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Наказание по этой статье варьируется от штрафа до тюремного срока до пяти лет.
23:03:41 23-08-2025
Снова армян
06:19:40 24-08-2025
На людоеда похож
08:13:14 24-08-2025
Гость (06:19:40 24-08-2025) На людоеда похож ... Скорее на гамадрила...
11:11:17 24-08-2025
Карабас Барабас
14:23:47 24-08-2025
Задержали совсем за другое, но как обычно, этого бездельника чичас будут демонизировать!