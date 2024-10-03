"Пятерочка" наградит отличников скидкой и разыграет 2 млн на ремонт пяти школ

Рассказываем, как принять участие в акции

03 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JsuGt

Школьники в магазине / Фото: pressfoto / freepik.com

Торговая сеть "Пятерочка" приглашает школьников присоединиться к акции "Скидка за пятерку!". Она пройдет с 1 по 28 октября 2024 года во всех магазинах сети. Ребята, которые получат отличную оценку, смогут воспользоваться скидкой 20% на продукты для перекуса. А еще стать участниками розыгрыша ценных призов. А самые активные ученики поборются за главный приз – 1 млн рублей на обустройство школы. Для этого нужно будет проявить себя в соцсетях.

Как получить скидку за пятерку в школе?

Чтобы получить скидку за отличную оценку в школе, покажите свой дневник хотя бы с одной отметкой "5" на кассе магазина "Пятерочка". Это даст право на скидку 20% на круассаны, печенье, маффины и напитки от собственных торговых марок ретейлера.

Как стать участником розыгрыша призов?

Любой покупатель может принять участие в еженедельном розыгрыше сертификатов на покупку детской одежды, спортивных товаров и гаджетов для учебы, таких как ноутбуки, планшеты, принтеры, умные колонки и другие устройства.

Для этого нужно выполнить одно из условий:

совершить покупку на сумму от 600 рублей с использованием карты лояльности "Х5 Клуб";

купить товары партнеров акции.

После покупки необходимо зарегистрировать чек на сайте акции .

Как побороться за 1 млн рублей?

Чтобы побороться за главный приз, примите участие в челлендже от акции в социальных сетях "ВКонтакте" и TikTok*.

Для этого:

сделайте видеообзор на свой школьный рюкзак или фотораскладку с его содержимым;

выложите снятый контент в личном аккаунте с хештегами #ЧтовМоемРюкзаке и #ВШколусПятерочкой;

отправьте публикацию в группу поддержки "Пятерочки" во "ВКонтакте" с кодовым словом "Рюкзак".

Среди наиболее активных участников разыграют 1 млн рублей. Всего предусмотрено пять денежных призов на благоустройство школы: от 100 тысяч до 1 млн рублей (общая сумма призового фонда – 2,1 млн рублей).

Кстати, всем участникам гарантированы подарки: сертификаты в Roblox* или подписка на "СберОбразование".

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте actions.5ka.ru .

*Х ("Икс"); TikTok ("ТикТок"); Roblox ("Роблокс").

ООО "Агроторг"

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