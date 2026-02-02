Работал на двух работах. Медведев рассказал, что трудился дворником, когда не было денег
В тот период политик одновременно учился и работал
02 февраля 2026, 18:03, ИА Амител
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС рассказал о периодах безденежья в своей жизни и о том, как ему удавалось справляться с финансовыми трудностями. По словам политика, с отсутствием денег он сталкивался несколько раз, особенно в студенческие годы и в первое время после окончания университета.
Медведев отметил, что в тот период одновременно получал образование и работал. Он хорошо учился и ему платили повышенную стипендию, однако, как признался сам политик, этих средств было недостаточно.
«Я работал. Я хорошо учился, у меня была повышенная стипендия, но это полтинник с небольшим, этого все равно было мало. Поэтому я как мог зарабатывал», — рассказал он.
Помимо учебы на вечернем отделении и работы лаборантом на кафедре, Медведев подрабатывал дворником, убирая территорию у кинотеатра рядом с юридическим факультетом Ленинградского университета. По его словам, работа приносила ему дополнительно от 80 до 120 рублей в месяц. Этих денег, отметил политик, хватало не только на собственную жизнь и аренду жилья, но и на помощь родителям, а также на то, чтобы откладывать средства на отдых.
В том же интервью Медведев сообщил, что в молодости получил специальность артиллериста. Он рассказал, что ему приходилось стрелять из различных видов вооружения, в том числе из гаубицы Д-30, которая, по его словам, до сих пор активно используется российскими войсками. Зампред Совбеза подчеркнул, что и сейчас способен вести стрельбу, причем "по старинке" — с применением прибора управления огнем, а не современных электронных систем расчета параметров.
18:55:39 02-02-2026
А коллега подрабатывал таксистом и плотником 6 разряда.
18:58:00 02-02-2026
не верю
19:13:11 02-02-2026
Отец - профессор, мать доцент. В Ленинграде. Сын работал дворником, что прокормить себя и помочь родителям. В 80-е годы. Смешно. Конечно верим.
19:19:31 02-02-2026
Вот и раскололся экс-"дворник", признав, что при Советской власти можно было неплохо жить даже на 120 рублей в месяц, т.е., в частности, на пенсию того времени, когда народ влачил "бремя" социализма! Насколько же "кайфуют" пенсионеры теперь, "осчастливленные" двумя десятками буржуйских "тысяч" (двадцатью "миллионами" до "деноминации"!)?
19:58:36 02-02-2026
То есть, если устроиться на две работы, одна из которых дворник, то потом можно стать президентом?😃
22:57:49 02-02-2026
Гость (19:58:36 02-02-2026) То есть, если устроиться на две работы, одна из которых двор... Не знал?? Все так делают, Пускай живешь ты дворником, родишься вновь- прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. (Высоцкий В С)
20:18:18 02-02-2026
Но мешки ворочать так и не научился
20:36:46 02-02-2026
В ИИ сочинил?
22:56:10 02-02-2026
Гость (20:36:46 02-02-2026) В ИИ сочинил?...
А может сон рассказал...
21:44:18 02-02-2026
"Он рассказал, что ему приходилось стрелять из различных видов вооружения, в том числе из гаубицы Д-30," =============== Во дает! У меня сосед, когда накатит, то сочинит словно писатель.
22:16:56 02-02-2026
Приятель примерно в те годы учился в аспирантуре питерского универа, только специальность другая. Подрабатывал дворником. Устроиться на место было весьма непросто. По окончании обучения студенты передавали друг другу сию должность (обычно землякам), ибо такую работу в их среде считали престижной и денежной. Вот было время!
22:37:04 02-02-2026
Да в то время студенты подрабатывали грузчиками дворниками, сторожами, девчонки полы мыли вечерами в школах, санитарками в больницах. Но ни одного не знаю, чтобы работали те, у кого хоть один из родителей был с каким-то званием. Этим всегда хватало.
08:57:30 03-02-2026
В каких войсках долг Родине отдавал,?
Или освобождение от физкультуры?
09:16:56 03-02-2026
Посмеялся от души. Бедненький ты наш. Если пожаловался, то это позиция жертвы и незрелая личность. Если похвастался этим, то нарциссическое расстройство личности...
Отдайте Дмитрию Анатольевичу айфон, пусть наш ребенок дальше покемонов ловит!
09:44:56 03-02-2026
....жили мы бедно, хлеба не было, поэтому икру сразу на колбасу мазали...
13:01:01 03-02-2026
Дядька рассказывал,при СССР учился в политехе и подрабатывал дворником. После окончания ВУЗа стал работать инженером, доход сильно упал))
13:38:40 03-02-2026
Лучше бы дворником и оставался..