Работал на двух работах. Медведев рассказал, что трудился дворником, когда не было денег

В тот период политик одновременно учился и работал

02 февраля 2026, 18:03, ИА Амител

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС рассказал о периодах безденежья в своей жизни и о том, как ему удавалось справляться с финансовыми трудностями. По словам политика, с отсутствием денег он сталкивался несколько раз, особенно в студенческие годы и в первое время после окончания университета.

Медведев отметил, что в тот период одновременно получал образование и работал. Он хорошо учился и ему платили повышенную стипендию, однако, как признался сам политик, этих средств было недостаточно.

«Я работал. Я хорошо учился, у меня была повышенная стипендия, но это полтинник с небольшим, этого все равно было мало. Поэтому я как мог зарабатывал», — рассказал он.

Помимо учебы на вечернем отделении и работы лаборантом на кафедре, Медведев подрабатывал дворником, убирая территорию у кинотеатра рядом с юридическим факультетом Ленинградского университета. По его словам, работа приносила ему дополнительно от 80 до 120 рублей в месяц. Этих денег, отметил политик, хватало не только на собственную жизнь и аренду жилья, но и на помощь родителям, а также на то, чтобы откладывать средства на отдых.

В том же интервью Медведев сообщил, что в молодости получил специальность артиллериста. Он рассказал, что ему приходилось стрелять из различных видов вооружения, в том числе из гаубицы Д-30, которая, по его словам, до сих пор активно используется российскими войсками. Зампред Совбеза подчеркнул, что и сейчас способен вести стрельбу, причем "по старинке" — с применением прибора управления огнем, а не современных электронных систем расчета параметров.