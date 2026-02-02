В Госдуме призвали работодателей отправлять сотрудников на удаленку в случае эпидемий

То же может касаться и экстремальных погодных условий

02 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В периоды сезонного подъема заболеваемости, если нет необходимости физического присутствия сотрудника на рабочем месте, руководителям стоит рассмотреть вариант временного перевода персонала на дистанционный формат работы. Такую точку зрения высказал руководитель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

По его мнению, подобная практика может рассматриваться как пример социально ответственного поведения со стороны бизнеса. Нилов подчеркнул, что для некоторых специальностей выполнение служебных обязанностей удаленно вполне возможно, что позволяет избежать излишнего риска заражения в период активного распространения инфекций.

Нилов также упомянул, что возможность удаленной работы может быть актуальна и при неблагоприятных погодных условиях, но при этом акцентировал внимание на том, что сотрудники должны согласовывать свое отсутствие на рабочем месте с работодателем и не могут принимать такое решение самостоятельно.