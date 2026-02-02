Оспа обезьян выявлена в России: кому может грозить вирус?

Медики сообщили, что необходимые механизмы реагирования уже задействованы

02 февраля 2026, 17:12, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

У пациента Домодедовской больницы, по сообщениям СМИ, подтвердился диагноз "оспа обезьян". В связи с этим управление Роспотребнадзора по Московской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование, при этом специалисты подчеркивают, что поводов для общественной тревоги нет.

В настоящее время санитарные службы проводят полное эпидемиологическое обследование, устанавливают всех контактных лиц и берут их под медицинское наблюдение. В Роспотребнадзоре отмечают, что такие действия являются стандартной и отработанной процедурой для подобных случаев.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в интервью aif.ru заявил, что риск возникновения пандемии в связи с выявленным случаем крайне мал. По его словам, механизм распространения оспы обезьян существенно отличается от коронавирусной инфекции и не предполагает быстрого и массового заражения.

«Что касается вируса оспы обезьян, то риски возникновения пандемии очень малы. Это заболевание передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. То есть под наибольшей угрозой находятся какие-то тесно взаимодействующие сообщества, например, могут заболеть члены одной семьи. Подчеркну, что люди должны тесно взаимодействовать на протяжении долгого времени, чтобы от больного передалось здоровому», — пояснил Алексей Аграновский.

Эксперт отметил, что вирус не обладает высокой заразностью, характерной для гриппа или COVID-19. Заражение возможно при тесном контакте с кожными поражениями больного, его биологическими жидкостями, а также через загрязненные предметы, такие как постельное белье или полотенца.

Оспа обезьян, также известная как Mpox, — это инфекция, вызываемая вирусом рода Orthopoxvirus. Заболевание было впервые выявлено в 1958 году у лабораторных приматов. По словам профессора Аграновского, клиническая картина включает лихорадку и характерную сыпь. Болезнь начинается с симптомов, напоминающих грипп, после чего появляется сыпь, проходящая несколько стадий и нередко сопровождающаяся болезненными ощущениями. Отличительной особенностью является увеличение лимфатических узлов.

При этом, как подчеркнул вирусолог, в большинстве случаев заболевание не представляет смертельной угрозы для людей с нормальным иммунитетом.

«Случаи оспы обезьян фиксировались в США, в Нигерии, Великобритании, других странах. Летальность не очень высокая. В сочетании с тем, что это заболевание плохо передается, это делает его очень маловероятным кандидатом на роль патогена, который вызовет большие проблемы для общества», — отметил он.

Заболевание, как правило, проходит самостоятельно в течение двух-четырех недель. Лечение носит симптоматический характер, однако для тяжелых случаев и групп риска существуют противовирусные препараты и вакцины.

По словам эксперта, все необходимые механизмы реагирования уже задействованы: пациент изолирован, расследование начато, а биологические особенности вируса не позволяют ему вызвать взрывное распространение. Специалисты рекомендуют дождаться окончательных результатов лабораторной диагностики и ориентироваться на официальные сообщения Роспотребнадзора, подчеркивая, что оснований для паники нет.

Ранее сообщалось, что в Индии в январе была зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса Нипах — инфекции, для которой до сих пор не существует ни вакцины, ни специфического лечения.