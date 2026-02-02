Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ

Первенство делят две учебные дисциплины

02 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

При выборе предметов для сдачи ЕГЭ наибольшей популярностью пользуются обществознание, биология и информатика. Далее в списке следуют английский, химия и география. Физику и историю решаются сдавать значительно реже. В старших классах обществознание лидирует по количеству выбравших его учеников.

Информатика и биология занимают вторую строчку по востребованности. Отмечается снижение интереса к английскому языку по сравнению с предыдущим годом: его выбрали только 19% респондентов. Литературу предпочитают 18% участников опроса, а физика, химия и история пользуются еще меньшей популярностью, привлекая 15, 12 и 10% выбирающих соответственно. География остается наименее востребованным предметом: лишь 3% школьников планируют ее сдавать, как и в прошлом году.