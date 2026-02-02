НОВОСТИОбщество

Главным источником вдохновения у западных дизайнеров стали мужские гениталии

Подавляющее большинство модельеров воодушевлялись именно этим при создании платьев

02 февраля 2026, 18:00, ИА Амител

Женщина в платье / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Женщина в платье / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В 2026 году дизайнеры черпают главное вдохновение в мужском начале, по мнению редакции британского журнала Dazed. Соответствующая статья появилась в онлайн-версии издания, посвященного моде.

Фешен-критик Эллиот Хосте обратила внимание на то, что с начала года целый ряд известных персон появлялись на публике в одежде, отдаленно напоминающей мужские половые органы.

В качестве примера актриса Тейяна Тейлор, ранее удостоенная титула самой сексуальной женщины мира по версии журнала Maxim, посетила премьерный показ фильма The Rip в экстравагантном платье от Ashi Studio, конструкция которого создавала иллюзию гипертрофированных бедер.

Спустя некоторое время певица Charli XCX появилась на публике в похожем по стилю наряде. Звезда выбрала для премьеры кинокартины "Грозовой перевал" платье от Vivienne Westwood, включавшее корсет и юбку, также акцентирующую внимание на бедрах.

По мнению модного обозревателя, подобный дизайнерский ход не случаен. Хосте считает, что в последние годы женские бедра были центральной темой в работе модельеров: подчеркивались корсетами и объемными юбками.

Теперь же, по ее мнению, дизайнеры стремятся сделать эту область еще более привлекательной и желанной. «Нынешние фаллические формы, доминирующие на подиумах, логично продолжают эту тенденцию. Дизайнеры намеренно преувеличивают женские формы до такой степени, что они парадоксальным образом начинают напоминать мужские пенисы», — заключает Хосте.

Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эксперт назвала главные тренды женской моды 2026 года

Приталенные силуэты и сложные оттенки красного будут пользоваться популярностью
НОВОСТИОбщество

Красота и мода

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

18:24:40 02-02-2026

Западная протестанско-католическая Европа - она такая. Функционально-рационально прикладная. Все скотные наклонности - в дело. В деньги. Все считается в цифрах и в прибылях

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:05 02-02-2026

Гость (18:24:40 02-02-2026) Западная протестанско-католическая Европа - она такая. Фун...
глупее комментария не видел. Причем тут религия?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:57 02-02-2026

А фотки, фотки то где??

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:00 02-02-2026

Гость (18:48:57 02-02-2026) А фотки, фотки то где??... Ну к соседу то зайдите. Поди не откажет в показе.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:44 03-02-2026

подобные юбки - стиль эпохи Рококо. Надевались на фижмы (специальные накладки под юбку). Сейчас, видимо, в связи с неуюемной фантазией журналистов эти юбки приобрели фаллическое значение

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:26:21 03-02-2026

Ген Италии в дизайне крайне важен, классика.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров