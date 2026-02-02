Главным источником вдохновения у западных дизайнеров стали мужские гениталии
Подавляющее большинство модельеров воодушевлялись именно этим при создании платьев
02 февраля 2026, 18:00, ИА Амител
В 2026 году дизайнеры черпают главное вдохновение в мужском начале, по мнению редакции британского журнала Dazed. Соответствующая статья появилась в онлайн-версии издания, посвященного моде.
Фешен-критик Эллиот Хосте обратила внимание на то, что с начала года целый ряд известных персон появлялись на публике в одежде, отдаленно напоминающей мужские половые органы.
В качестве примера актриса Тейяна Тейлор, ранее удостоенная титула самой сексуальной женщины мира по версии журнала Maxim, посетила премьерный показ фильма The Rip в экстравагантном платье от Ashi Studio, конструкция которого создавала иллюзию гипертрофированных бедер.
Спустя некоторое время певица Charli XCX появилась на публике в похожем по стилю наряде. Звезда выбрала для премьеры кинокартины "Грозовой перевал" платье от Vivienne Westwood, включавшее корсет и юбку, также акцентирующую внимание на бедрах.
По мнению модного обозревателя, подобный дизайнерский ход не случаен. Хосте считает, что в последние годы женские бедра были центральной темой в работе модельеров: подчеркивались корсетами и объемными юбками.
Теперь же, по ее мнению, дизайнеры стремятся сделать эту область еще более привлекательной и желанной. «Нынешние фаллические формы, доминирующие на подиумах, логично продолжают эту тенденцию. Дизайнеры намеренно преувеличивают женские формы до такой степени, что они парадоксальным образом начинают напоминать мужские пенисы», — заключает Хосте.
18:24:40 02-02-2026
Западная протестанско-католическая Европа - она такая. Функционально-рационально прикладная. Все скотные наклонности - в дело. В деньги. Все считается в цифрах и в прибылях
22:12:05 02-02-2026
глупее комментария не видел. Причем тут религия?
18:48:57 02-02-2026
А фотки, фотки то где??
21:35:00 02-02-2026
Гость (18:48:57 02-02-2026) А фотки, фотки то где??... Ну к соседу то зайдите. Поди не откажет в показе.
11:39:44 03-02-2026
подобные юбки - стиль эпохи Рококо. Надевались на фижмы (специальные накладки под юбку). Сейчас, видимо, в связи с неуюемной фантазией журналистов эти юбки приобрели фаллическое значение
13:26:21 03-02-2026
Ген Италии в дизайне крайне важен, классика.