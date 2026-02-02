Главным источником вдохновения у западных дизайнеров стали мужские гениталии

Подавляющее большинство модельеров воодушевлялись именно этим при создании платьев

Женщина в платье / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В 2026 году дизайнеры черпают главное вдохновение в мужском начале, по мнению редакции британского журнала Dazed. Соответствующая статья появилась в онлайн-версии издания, посвященного моде.

Фешен-критик Эллиот Хосте обратила внимание на то, что с начала года целый ряд известных персон появлялись на публике в одежде, отдаленно напоминающей мужские половые органы.

В качестве примера актриса Тейяна Тейлор, ранее удостоенная титула самой сексуальной женщины мира по версии журнала Maxim, посетила премьерный показ фильма The Rip в экстравагантном платье от Ashi Studio, конструкция которого создавала иллюзию гипертрофированных бедер.

Спустя некоторое время певица Charli XCX появилась на публике в похожем по стилю наряде. Звезда выбрала для премьеры кинокартины "Грозовой перевал" платье от Vivienne Westwood, включавшее корсет и юбку, также акцентирующую внимание на бедрах.

По мнению модного обозревателя, подобный дизайнерский ход не случаен. Хосте считает, что в последние годы женские бедра были центральной темой в работе модельеров: подчеркивались корсетами и объемными юбками.

Теперь же, по ее мнению, дизайнеры стремятся сделать эту область еще более привлекательной и желанной. «Нынешние фаллические формы, доминирующие на подиумах, логично продолжают эту тенденцию. Дизайнеры намеренно преувеличивают женские формы до такой степени, что они парадоксальным образом начинают напоминать мужские пенисы», — заключает Хосте.