36-летний актер из "Универа" Николай Ткаченко погиб на СВО
Артист принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции
02 февраля 2026, 17:23, ИА Амител
В зоне СВО скончался 36-летний актер Николай Ткаченко, знакомый россиянам по ролям в сериалах "Универ. 10 лет спустя", а также "СашаТаня".
После начала украинского конфликта артист принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции, подписав контракт с вооруженными силами России.
Он участвовал в боевых действиях в составе одного из подразделений Российской армии. В январе 2026 года во время выполнения боевой миссии его жизнь трагически оборвалась.
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в городе Пушкино Московской области, с ранних лет мечтал об актерской профессии.
В 2021-м стал студентом Театрального института имени Бориса Щукина. В том же году начал свою службу в Театре современной драматургии.
За время своей карьеры в кино Николай Ткаченко успел принять участие в 19 проектах и завоевал признание в российском кинематографе.
Он запомнился зрителям по участию в сериалах, таких как "СашаТаня", "Тест на беременность", "Универ. 10 лет спустя" и "Афродеревня". Его последней работой в кино стала роль в сериале "Три плюс три".
Ранее сообщалось, что скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Заслуженный артист России умер 14 января на 65-м году жизни.
17:37:40 02-02-2026
Войны, как в кино не бывает.
20:20:26 02-02-2026
Гость (17:37:40 02-02-2026) Войны, как в кино не бывает....
Бывает, но такие фильмы не показывают на уроках о важном во избежание.
12:03:00 03-02-2026
Гость (17:37:40 02-02-2026) Войны, как в кино не бывает.... "На западном фронте без перемен" - показано все как есть и вся суть войны, остальные фильмы можно не смотреть
18:14:46 02-02-2026
спи спокойно, Воин
18:17:20 02-02-2026
Радиоведущий, актёр, учитель профессионалы
18:47:10 02-02-2026
Царствие небесное
18:59:33 02-02-2026
ну фото могли бы