36-летний актер из "Универа" Николай Ткаченко погиб на СВО

Артист принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции

02 февраля 2026, 17:23, ИА Амител

Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru
Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

В зоне СВО скончался 36-летний актер Николай Ткаченко, знакомый россиянам по ролям в сериалах "Универ. 10 лет спустя", а также "СашаТаня".

После начала украинского конфликта артист принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции, подписав контракт с вооруженными силами России.

Он участвовал в боевых действиях в составе одного из подразделений Российской армии. В январе 2026 года во время выполнения боевой миссии его жизнь трагически оборвалась.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в городе Пушкино Московской области, с ранних лет мечтал об актерской профессии.

В 2021-м стал студентом Театрального института имени Бориса Щукина. В том же году начал свою службу в Театре современной драматургии.

За время своей карьеры в кино Николай Ткаченко успел принять участие в 19 проектах и завоевал признание в российском кинематографе.

Он запомнился зрителям по участию в сериалах, таких как "СашаТаня", "Тест на беременность", "Универ. 10 лет спустя" и "Афродеревня". Его последней работой в кино стала роль в сериале "Три плюс три".

Ранее сообщалось, что скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Заслуженный артист России умер 14 января на 65-м году жизни.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:37:40 02-02-2026

Войны, как в кино не бывает.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:26 02-02-2026

Гость (17:37:40 02-02-2026) Войны, как в кино не бывает....
Бывает, но такие фильмы не показывают на уроках о важном во избежание.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:00 03-02-2026

Гость (17:37:40 02-02-2026) Войны, как в кино не бывает.... "На западном фронте без перемен" - показано все как есть и вся суть войны, остальные фильмы можно не смотреть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:46 02-02-2026

спи спокойно, Воин

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:20 02-02-2026

Радиоведущий, актёр, учитель профессионалы

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:10 02-02-2026

Царствие небесное

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:33 02-02-2026

ну фото могли бы

  12 Нравится
Ответить
