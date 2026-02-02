36-летний актер из "Универа" Николай Ткаченко погиб на СВО

Артист принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции

В зоне СВО скончался 36-летний актер Николай Ткаченко, знакомый россиянам по ролям в сериалах "Универ. 10 лет спустя", а также "СашаТаня".

После начала украинского конфликта артист принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции, подписав контракт с вооруженными силами России.

Он участвовал в боевых действиях в составе одного из подразделений Российской армии. В январе 2026 года во время выполнения боевой миссии его жизнь трагически оборвалась.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в городе Пушкино Московской области, с ранних лет мечтал об актерской профессии.

В 2021-м стал студентом Театрального института имени Бориса Щукина. В том же году начал свою службу в Театре современной драматургии.

За время своей карьеры в кино Николай Ткаченко успел принять участие в 19 проектах и завоевал признание в российском кинематографе.

Он запомнился зрителям по участию в сериалах, таких как "СашаТаня", "Тест на беременность", "Универ. 10 лет спустя" и "Афродеревня". Его последней работой в кино стала роль в сериале "Три плюс три".

Ранее сообщалось, что скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Заслуженный артист России умер 14 января на 65-м году жизни.



