Встреча Оксаны Самойловой и Джигана закончилась дракой с охраной блогерши

Сцена вызвала бурную реакцию у зрителей и поклонников пары

02 февраля 2026, 19:35, ИА Амител

Снимок пары / Фото: Telegram-канал Джигана

Зрители шоу "Быть Джиганом и Оксаной" (16+) увидели напряженный эпизод, в котором между супругами произошел открытый конфликт. Во время съемок в ресторане Оксана Самойлова при включенной камере положила перед мужем заявление о разводе, сообщает 60.ru.

Рэпер оказался не готов принять происходящее. После того как он увидел документ, мужчина бросился вслед за женой, однако на его пути встала охрана Самойловой. Ситуация быстро переросла в конфликт, который закончился потасовкой, — Джиган вступил в драку с секьюрити.

Даже после инцидента артист продолжал отрицать неизбежность расставания. В своих комментариях он настаивал на том, что между ним и супругой сохраняются чувства. Сцена вызвала бурную реакцию у зрителей и поклонников пары, отмечает starhit.ru. Часть пользователей встала на сторону Самойловой, предположив, что в реальной жизни Денис может быть тираном. Другие, напротив, начали активно поддерживать рэпера, заявляя, что в шоу его показали не с лучшей стороны.

Оксана Самойлова подала заявление о разводе в октябре 2025 года. Суд предоставил супругам три месяца на примирение, однако попытки Джигана сохранить брак результата не дали. На судебное заседание лично ни он, ни Самойлова не пришли — интересы сторон представляли их адвокаты.

Также стало известно, что Джиган намерен оспорить брачный договор, подписанный в 2020 году, когда он находился в реабилитационном центре. Согласно этому документу, в случае развода все совместно нажитое имущество переходит к бывшей жене.

Оксана Самойлова и Джиган были вместе с 2010 года, а в 2012-м официально оформили отношения. У пары четверо детей — три дочери и сын. В 2020 году супруги уже предпринимали попытку развестись, однако тогда им удалось сохранить семью.