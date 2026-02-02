В Госдуме предложили дать ЦБ право ограничивать использование карт Visa и Mastercard
Россиянам порекомендовали переходить на национальную платежную карту "Мир"
02 февраля 2026, 16:47, ИА Амител
В Госдуме обсуждают инициативу, которая предполагает наделение Банка России полномочиями по ограничению использования карт Visa и Mastercard при оплате товаров и услуг. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал "Парламентской газете".
По его словам, предлагается предоставить Центробанку право поэтапно выводить из обращения отдельные виды карт Visa и Mastercard с учетом срока их действия.
«Предлагается дать полномочия Центральному банку, чтобы некоторые виды этих Visa и Mastercard не могли использоваться для оплаты товаров и услуг. Речь идет о поэтапном процессе, исходя в том числе из срока действительности платежных карт. Во всяком случае, я рекомендую это сделать», — отметил Аксаков.
Необходимость таких мер он объяснил технологическим устареванием карт. По словам депутата, используемые в них чипы со временем начинают работать менее эффективно или выходят из строя, а также сохраняются риски, связанные с мошенничеством.
«Любой инструмент, который довольно длительное время используется, устаревает, поскольку рынок платежных систем активно развивается. К тому же чипы, которые вмонтированы в такие карты, перестают эффективно работать, а то и вовсе отказывают. Плюс мошенники тоже не дремлют. В общем, есть определенные проблемы, которые создают риски для пользователей платежных инструментов. Поэтому абсолютно правильным считаю, что Центральный банк будет соответствующими полномочиями обладать», — сказал он.
Анатолий Аксаков также сообщил, что, по его оценке, около 20% платежных карт на российском рынке приходится на Visa и Mastercard. В связи с этим он рекомендовал пользователям переходить на национальную платежную карту "Мир".
Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили призвала россиян заменить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard из‑за возросших рисков мошенничества.
16:56:35 02-02-2026
плюсую. Надо сделать чтобы их можно было использовать только для того чтобы в банке подтвердить личность и все. Для банкоматов они должны быть непригодны
17:56:53 02-02-2026
Гость (16:56:35 02-02-2026) плюсую. Надо сделать чтобы их можно было использовать только... Гость, от куда такие беретесь?
19:08:12 02-02-2026
Гость (17:56:53 02-02-2026) Гость, от куда такие беретесь?... И самое главное, какая ему с этого выгода? Нагадить всем вокруг, отомстив за то, что в детстве гнобили? Да и сейчас, вероятно, гнобят.
18:19:02 02-02-2026
Сначала признать небезопасным потом запретить, где-то было уже такое недавно
19:32:26 02-02-2026
Если так, то пусть банки сами заморачиваются с заменой без лишних трат и усилий пользователей пользователей
10:16:03 03-02-2026
ну вот у меня есть цифровая виза, там нет никакого чипа, как она может устареть то?
19:02:28 03-02-2026
Надеюсь не будет отключений, а то у они не подумали что некоторые маленькие банки (очень) выпускают свежие карты пластиковые Visa/MasterCard (у меня такая), и прямо на ней срок действия нанесён до 2029 года!