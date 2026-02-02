В Госдуме предложили дать ЦБ право ограничивать использование карт Visa и Mastercard

Россиянам порекомендовали переходить на национальную платежную карту "Мир"

02 февраля 2026, 16:47, ИА Амител

В Госдуме обсуждают инициативу, которая предполагает наделение Банка России полномочиями по ограничению использования карт Visa и Mastercard при оплате товаров и услуг. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал "Парламентской газете".

По его словам, предлагается предоставить Центробанку право поэтапно выводить из обращения отдельные виды карт Visa и Mastercard с учетом срока их действия.

«Предлагается дать полномочия Центральному банку, чтобы некоторые виды этих Visa и Mastercard не могли использоваться для оплаты товаров и услуг. Речь идет о поэтапном процессе, исходя в том числе из срока действительности платежных карт. Во всяком случае, я рекомендую это сделать», — отметил Аксаков.

Необходимость таких мер он объяснил технологическим устареванием карт. По словам депутата, используемые в них чипы со временем начинают работать менее эффективно или выходят из строя, а также сохраняются риски, связанные с мошенничеством.

«Любой инструмент, который довольно длительное время используется, устаревает, поскольку рынок платежных систем активно развивается. К тому же чипы, которые вмонтированы в такие карты, перестают эффективно работать, а то и вовсе отказывают. Плюс мошенники тоже не дремлют. В общем, есть определенные проблемы, которые создают риски для пользователей платежных инструментов. Поэтому абсолютно правильным считаю, что Центральный банк будет соответствующими полномочиями обладать», — сказал он.

Анатолий Аксаков также сообщил, что, по его оценке, около 20% платежных карт на российском рынке приходится на Visa и Mastercard. В связи с этим он рекомендовал пользователям переходить на национальную платежную карту "Мир".

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили призвала россиян заменить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard из‑за возросших рисков мошенничества.