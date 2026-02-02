В Алтайском крае контрактник получил восемь лет колонии за кражи, грабеж и самоволки

Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по контракту к восьми годам лишения свободы за самовольные оставления части и серию преступлений, совершенных во время отсутствия на службе. Решение вынесено по итогам рассмотрения уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что мужчина дважды самовольно покидал место службы, объясняя свои действия желанием отдохнуть от исполнения обязанностей. В первый раз он отсутствовал более месяца — с 11 мая по 21 июня 2024 года, во второй — с 27 июня по 30 сентября того же года.

Во время этих самоволок военнослужащий совершил 11 краж в двух магазинах, а также ограбил еще одну торговую точку. Проанализировав все обстоятельства дела, суд признал его виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ за два эпизода самовольного оставления части, по ч. 1 ст. 158 УК РФ за одиннадцать краж и по ч. 1 ст. 161 УК РФ за грабеж.

С учетом частичного сложения наказаний по предыдущему приговору суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

